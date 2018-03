La presidenta del PP dice no compartir que haya "elementos dictatoriales" en el partido como argumenta Gámez

6/11/2008 - 16:34

La secretaria general y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo hoy no compartir que en su partido existan "elemento dictatoriales", tal y como manifestó la ex senadora de este partido y ex presidenta del PP en Talavera de la Reina (Talavera), Remedio Gámez Mata, tras darse de baja en la organización.

CIUDAD REAL, 6 (EUROPA PRESS)

De Cospedal, que hoy asistió en Ciudad Real a la Interparlamentaria del PP, valoró así, a preguntas de los medios, las manifestaciones realizadas por la que también fuera edil talaverana.

La presidenta regional del PP, tras puntualizar que Gámez en este momento no era más que una afiliada más, insistió en que no comparte esa idea, como no la comparten los 50.000 militantes de la región.

Sobre su marcha del PP, aseguró que cada uno puede pensar como quiera y que cada uno es libre de darse de baja en un partido o no darse de baja y de seguir en un partido o no seguir, ya que son actos que están en el ámbito de la libertad personal de cada individuo.