Madrid. aguirre suscribe el 100% del discurso de aznar sobre el cambio climático

6/11/2008 - 17:23

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hoy, en el pleno de la Asamblea regional, tras señalar que "claro que el ser humano influye en el medio natural", que suscribe el 100% del discurso del ex presidente del Gobierno de España José María Aznar sobre el cambio climático, realizado durante la presentación de un libro del ex presidente de la República checa, Václav Klaus.

Dijo que Aznar indicó que "no es negacionista ni científico" y que está "a favor del debate, no como los socialistas, que no quieren debatir sino quemar en la hoguera a los que no sigan sus dogmas".

Indicó que, mientras su Gobierno ha plantado 15 millones de árboles y ha extendido la red metropolitana para luchar contra el cambio climático, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se dedica a "ensuciar los mares con las desaladoras y regalar bombillas".

La portavoz socialista en la Cámara regional, Maru Menéndez, que quiso saber si Aguirre considera "que la influencia humana tiene algo que ver en el cambio climático", preguntó a la mandataria madrileña si Aznar sigue siendo su referente político.

Acusó a Aguirre de excluir el Valle del Lozoya de la zona protegida del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y de "seguir instalada en su modelo liberal, ya fracasado en todos los sitios".

