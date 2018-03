La cultura murciana promocionará en Madrid la música con un concierto de Second, Laura More y Traje de Uña Nueva

Los artistas presentarán sus últimos trabajos en un concierto en la Sala Caracol el 29 de enero, coincidiendo con Fitur

El Ejecutivo murciano ha puesto en marcha una nueva iniciativa, creada por la Consejería de Cultura y Turismo, para promocionar la cultura regional más allá de sus fronteras y en la que Second, Laura More y Raúl Frutos, con su nuevo proyecto musical Traje de Uña Nueva, presentarán sus trabajos en la Sala Caracol de Madrid el 29 de enero dentro de esta iniciativa.

Así lo anunció hoy, en rueda de prensa, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, junto a la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura y las Artes de la Región de Murcia, Yolanda Martínez.

Se trata de una iniciativa coordinada por el músico Miguel Tébar, y que nace con vacación de continuidad al objeto de extenderse a otros ámbitos de la cultura y a otros países. También asistieron Fran Guirao, batería de Second; Laura More, y Raúl Frutos como cantante de Traje de Uña Nueva.

En cuanto a la elección de los grupos, Cruz indicó que se ha atendido a criterios de heterogeneidad, ya que el hecho de que sean "grupos y solistas que musicalmente no tienen nada entre sí, habla de la ausencia de estereotipos que afortunadamente tiene esta Región y lo difícil que es identificarse a través de una etiqueta"; razón por la que "utilizarán esa falta de estereotipos como un elemento positivo".

Y es que, con el propósito de no "correr el riesgo de identificar el mundo musical de la Región con una simple fórmula y no incurrir en el reduccionismo", se han elegido estos grupos basándose en factores de capacidad de mercado y reconocimiento nacional e internacional, lo que aporta Second; la promoción del sello discográfico Tres Fronteras, cuyo primer disco perteneciente a la colección de música popular urbana será el de Laura More; y la apuesta por un "solista más inclasificable y que suponga un mayor descubrimiento y una capacidad de sorpresa más importante", como Traje de Uña Nueva.

Además, la elección de la fecha responde a que coincide con la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur, con lo que "se ha elegido un momento en que Madrid se convierte en un foco de atención internacional y son muchas las personas del panorama internacional las que visitan la ciudad"; mientras que la elección de la sala atiende a que "es la sala de conciertos más importante de la capital".

PRESENCIA DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES.

De igual modo, el consejero precisó que, "dentro del cronograma que se impuso para la promoción de la cultura fuera de la Región, como acción más inmediata estaba el conquistar los principales núcleos y centros de decisión de la cultura española".

En ese sentido, apuntó, "Madrid y la Sala Caracol, en lo que se refiere al ámbito musical, aparecían como lugares absolutamente importantes y con un valor simbólico determinante".

El concierto, que comenzará a partir de las 21.00 horas y durará alrededor de tres horas y media, tendrá entre sus espectadores a importantes figuras de la crítica musical, así como a miembros de la Sociedad General de Autores y Editores y del departamento Sounds from Spain, dependiente del Instituto Español de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Este concierto, explicó el titular regional de Cultura, "en tanto que se trata de una actuación estratégica", no solamente tiene como objetivo "llevar a los grupos a Madrid y dejarlos a ver cómo se desenvuelven, sino que una de las principales labores que se están desarrollando es que en ese concierto se encuentren críticos, agentes, productores y distribuidores importantes dentro del ámbito nacional y, por tanto, la actuación tenga repercusiones inmediatas y a medio plazo".

El aforo de la sala es de 500 personas y la entrada tendrá un precio de entre 6 y 10 euros. El presupuesto de esta acción es de alrededor de 25.000 euros.

NUEVOS TRABAJOS.

La fecha del concierto coincide con las fechas en las que aparecerá el nuevo álbum de Second que, con el título 'Fracciones de un segundo', será íntegro en castellano y editará Warner Music. Tal como anunció Fran Guirao, el grupo presentará por primera vez en este concierto los temas de este cuatro trabajo y, además, una nueva puesta en escena.

Por su parte, Laura More, con un estilo más cercano a la canción de autor con tintes folk, presentará su trabajo 'On time' que edita el sello discográfico Tres Fronteras, perteneciente a la Consejería de Cultura y Turismo.

Por último, Traje de Uña Nueva, con Raúl Frutos como cantante, Pablo Fernández como batería y percusionista, y Pablo Frutos como guitarrista, presentará su último trabajo "grabado y cocinado en casa", explicó Raúl Frutos y que lleva por título 'La ternera nos gusta cruda'.