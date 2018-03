Madrid. gonzález asegura que la próxima ley de cajas "no irá contra nadie"

6/11/2008 - 18:15

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró hoy que el proyecto autonómico de Ley de Cajas de Ahorro, cuya aprobación se realizará próximamente, "no irá contra nadie".

En respuesta a una pregunta sobre unas declaraciones del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en las que señaló que la futura ley no se puede hacer contra nadie, en clara referencia al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, reiteró que "no irá contra nadie" y afirmó que no cree que el primer edil "pueda pensar que las leyes se hacen contra alguien".

Explicó que, antes de que el Consejo de Gobierno apruebe ese proyecto legislativo, hablarán con el PSM y que entre las modificaciones que se incluirán están los cambios en la ley estatal que todavía no se han incorporado.

"Siempre buscamos acuerdos con el PSM y esperemos que en este tema sea posible", dijo González, quien no se pronunció sobre la continuidad de Blesa al frente de Caja Madrid, porque "no depende de nosotros, sino de lo que decida la Asamblea" de la entidad crediticia, que se celebrará en 2009.

