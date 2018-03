Roca niega haber desviado fondos municipales y se defiende acusando al ayuntamiento de usar ilegalmente sus sociedades

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) El ex asesor de urbanismo de Marbella y principal acusado del caso "Saqueo I", Juan Antonio Roca, negó hoy haber participado en el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella y acusó al Consistorio de haber hecho un "uso indebido" de las sociedades de las que era propietario.

Roca hizo esta afirmación durante el interrogatorio al que le sometió la fiscal anticorrupción Belén Suárez en el marco del jucio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra él y otros cinco acusados por el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995, conocido como "caso saqueo I".

En concreto, la fiscal preguntó a Roca sobre las sociedades que compró -y que puso a nombre de su octogenaria madre- y que, según las tesis de la representante del Ministerio Público, sirvieron para facturar miles de millones de pesetas por obras inexistentes a las empresas municipales creadas por el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil.

Según la fiscal, a través de empresas municipales como Contratas 2000, Jardines 2000 o Planeamiento 2000 -de la que el propio Roca era gerente-, y utilizando el entramado de sociedades fantasmas creadas por el acusado, se desviaron más de 36 millones de euros del consistorio marbellí.

Durante su declaración, Roca explicó que en 1991 decidió comprar una serie de sociedades, pero que finalmente no lo hizo porque el propio Gil le indicó que "no hacía falta constituirlas" porque conocía a una serie de personas "que tenían unas sociedades y las quería vender".

Roca reconoció que, para comprar estas sociedades que supuestamente fueron utilizada en el desvio de fondos, utilizó el nombre de su madre, la cual le había extendido un poder.

El acusado explicó que utilizó el nombre de su madre "por temas fiscales", ya que, tras la quiebra de una sociedad que poseía anteriormente, "estaba inhabilitado y no podía aparecer" como el comprador.

Roca aseguró que, una vez compradas las cuatro sociedades, una persona a la que no identificó le telefoneó para decirle que no hiciera ningún tipo de operación con ellas porque los anteriores dueños le habían estafado y pensaba denunciarle.

Ante la insistencia de la fiscal, el acusado subió el tono y, casi gritando, repitió que no llegó a hacer "nada" con las sociedades y aseguró que nunca las puso a disposición del Ayuntamiento.

"Yo no firme ningún papel, no he hecho absolutamente nada y usted lo sabe, señora fiscal", dijo visiblemente alterado.

Preguntado sobre por qué sus sociedades aparecen en varios documentos contables como proveedoras de las empresa municipales, Roca dijo que imagina que "alguien hizo un uso indebido" de las misma.

El acusado aseguró que sus sociedades "no hicieron ningún tipo de servicio para el Ayuntamiento" y señaló que no existe constancia "de ningún pago ni de ningún servicio".

Ante la afirmación por parte de la fiscal de que, en realidad, creó esas sociedades "para poder llevarse los fondos municipales", Roca reaccionó airadamente y aseguró que "esa apreciación no responde a la realidad".

"Decir que desde las sociedades municipales se hicieron pagos a una empresa sin trabajadores y que no estaba dada de alta, es tanto como pensar que Hacienda es tonta, eso no se sostiene", dijo Roca.

En este caso, la fiscal Suárez pide diez años de prisión para Roca, al considerarle autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, por su presunta participación en el desvío de más de 36 millones de euros del Consistorio de la localidad malagueña.

Además, hay otros cinco acusados en esta causa, Eduardo Gonzálvez Montalbán, Purificación Notario, Francisco Javier Herrera, José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel. Todos menos Sierra han declarado ya ante el tribunal.

