Heliodoro Gallego anuncia que no se presentará a la reelección como secretario provincial del PSOE en Palencia

6/11/2008 - 19:15

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, anunció hoy que no se presentará a la reelección como secretario provincial del PSOE en el Congreso que la formación celebrará el próximo 29 de noviembre ya que considera que "ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa" porque "el partido cuenta con gente madura y suficientemente válida".

PALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Gallego, que ostentaba el cargo desde la muerte del que fuera su predecesor, Alberto Acítores, en el año 1988, asegura que se va con "la conciencia muy tranquila" porque ha hecho "todo lo que he podido" y, haciendo balance, cree que deja un PSOE "mucho más fuerte", con una "mayor presencia en la sociedad palentina" y unos "resultados electorales aceptables", especialmente en el ámbito municipal.

El actual regidor palentino cortó de raíz las especulaciones sobre un posible problema con el nuevo secretario autonómico Óscar López, partidario de una reforma íntegra y profunda de todas las agrupaciones provinciales, al manifestar que contribuirá con "todo lo que esté en mi mano" para lograr que éste "sea presidente de la Junta de Castilla y León" y confesar que, aunque "le pilló por sorpresa", López "ha respetado mi decisión y me ha agradecido el trabajo realizado".

Con respecto a su posible sucesor, Heliodoro Gallego, explicó que "hay que dar tiempo al tiempo" porque desde este momento y hasta el mismo día 29 "se pueden presentar al cargo todos aquellos militantes que lo deseen", aunque ya auguró que "no habrá más de una candidatura" y advirtió que intentará "aunar fuerzas" algo que "siempre he hecho".

Por último, el todavía secretario provincial se mostró "muy confiado en el futuro", subrayando que a pesar de su ausencia "no tienen porqué cambiar las cosas" y llamando a un "debate sano" a los integrantes del PSOE palentino puesto que está convencido de que es "la única forma para salir reforzados" y con "un proyecto concreto para el futuro, capaz de dar soluciones a la sociedad"

Gallego también quiso dejar claro que esta renuncia "no significa que no vaya a continuar al frente del grupo socialista en el Ayuntamiento" si no más bien al contrario "porque de esta forma me podré dedicar completamente a mis labores como alcalde de la ciudad" aunque tampoco le cerró la puerta a esta opción señalando que "todavía queda mucho tiempo para las próximas elecciones".