Gibraltar admite "sacrificios selectivos" de monos para controlar su población

mi nombre es jhonny Duran soy veterinario de fauna silvestre en Bolivia pues me da mucha indignacion que hasta ahora las asocciaciones proteccionistas de primates no haya iniciado ningun plan de rescate de estos primates que nada tienen la culpa, he trabajado especialmente con primates y se lo dificil que es controlar este tipo de conflictos pero con una buena organizacion y un buen plan esto se puede evitar,con esto no quiero decir que la LIPP no esta haciendo nada solo que deverian todos de pornerse la mano al pecho y pensar un poco mas en sacrificar a estos animalitos que no tiene la culpa del crecimiento poblacional.



me gustaria si alguien tiene un poco mas informacion me la pueda proporcionar yo estare visitando gibrlatar entre el 10 y 15 de agosto, a ver si puedo ayudar en algo.



les voy a estar muy agradecido