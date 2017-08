La mesa del agua coincide en que las obras hidráulicas son necesarias y acuerdan estudiar vías de financiación

Los integrantes de la mesa del agua, grupos políticos, asociaciones de consumidores y representantes de Emasa, han coincidido este miércoles en que las obras hidráulicas para la mejora en la red de abastecimiento y saneamiento son necesarias en la ciudad de Málaga, aunque, han discrepado sobre el cobro de un canon municipal para financiarlas, abogando, por tanto, por debatir y estudiar cómo abordarlas y por encontrar vías de financiación.

Así, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha incidido en que "todos estamos de acuerdo en que son obras que hay que realizar" y es necesario debatir sobre cómo abordarlas. En este punto, ha admitido que "cada uno tiene un posicionamiento" pero se ha llegado un acuerdo de que se haga un estudio de posibles fuentes de financiación, pero "sin descartar nada".

"Se pueden ver obras que pueda pagar el Ayuntamiento, otras sean por progresividad de grandes consumidores y también, por qué no, la aplicación del canon, del que no se ha hablado del precio", ha valorado Jiménez, al tiempo que ha incidido en que las otras posibles vías de financiación "vendrían a restar del canon porque 130 millones no es posible obtener por esas otras vías alternativas", advirtiendo, además, de las directivas europeas.

Así, ha dejado claro que "estamos abiertos sobre todo a buscar otras fuentes de financiación" y "si el canon se puede bajar, ojalá, que quede lo menor posible, pero por ser realistas es difícil financiar 130 millones con otras fuentes que no sean vía canon", aludiendo, además, a que sería "más transparente vía canon; y si hay otras vías mejor".

Por último, ha anunciado que la siguiente reunión será en unas tres o cuatro semanas y en ella se contará también con un informe, entre otros, con el destino del dinero de cánones anteriores, recordando que la recaudación de ellos han sumado unos 160 millones.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha señalado que "al final se ha adoptado la solución más razonable, la que nosotros proponíamos, dejando en evidencia la falta de planificación y el agotamiento en la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento".

La propuesta socialista contaba con tres puntos. En primer lugar financiar las infraestructuras mediante el procedimiento de modificación de crédito para inversiones sostenibles a razón de 13 millones durante los próximos diez años; en segundo lugar abrir nuevas vías de financiación implantando un canon a los grandes consumidores del agua y, en tercer lugar, ajustar el gasto de la empresa para que no se produzcan, como en ejercicios anteriores, gastos desmesurados debido a la subcontratas de servicios por parte de Emasa.

Pérez ha señalado que la mesa técnica ha aprobado estudiar "nuevas vías de financiación que excluyan a los pequeños consumidores, es decir, a las familias". Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha valorado que el equipo de gobierno del PP "recule" sobre las idea del cobro del canon al ver, ha dicho, que en la mesa "coincidimos que no estamos de acuerdo con ello y se quieren a analizar otras vías".

"Hay que hacer más obras pero por medio de otras vías", ha apostillado, reiterando las propuestas para inversiones financieramente sostenibles, al menos, "para parte del conjunto", señalando también que "hay que ver los grandes consumidores y el ahorro en la propia empresa".

Para Medina, "ha quedado claro que hay un rechazo al canon", reiterando también que en la próxima reunión se abordará con un informe los ingresos que se podrían recibir por estas otras vías.

De igual modo, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, también ha valorado que se han propuesto diferentes formas de financiación. "Se ha pedido saber el canon de alquiler de las redes y el uso que se ha dado a ese dinero", ha expuesto entre otros ejemplos.

"Está abierta al estudio de todas las alternativas posibles. La idea es que no se grave la factura", ha señalado, en declaraciones a los periodistas, Torralbo.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha vuelto a expresar la disconformidad de su grupo con el canon del agua, aunque ha reiterado que la gran mayoría de las obras recogidas en la memoria remitida por Emasa son necesarias, "pero hace falta replantearse la gestión de la empresa y la falta de apoyo de otras administraciones".

A su juicio, "hay alternativas de financiación para que no se repercuta en todos los ciudadanos; más cuando la deuda de Emasa es muy considerable".

Por último, ha recordado que la formación naranja ha pedido información sobre qué contactos tiene Emasa con la Junta para interesarse por el destino del canon de saneamiento; sobre subcontrataciones de servicios en la empresa municipal; sobre servicios de apoyo y asesoramiento; sobre servicios profesionales, técnicos y jurídicos; sobre la subcontratación de servicios de envío y confección de facturas; cursos de formación, o aprovechamiento de agua procedente de tratamiento terciario, o baterías y contadores.

Por su parte, desde Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ya aseguró que la formación "no está dispuesta a permitir" que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga y el alcalde, Francisco de la Torre, "imponga a los malagueños un nuevo canon" de la empresa de aguas de Málaga, Emasa, "para pagar sus derroches".

Asimismo, ha reiterado que van a exigir al alcalde que explique pormenorizadamente "en qué se ha gastado el dinero los malagueños", ha concluido.

ASOCIACIONES

Por su parte, Dolores García, represente de Facua, ha asegurado que salen "satisfechos" por la convocatoria y por "poder encontrar vías de financiación para esas obras". "Ahora lo que nos toca es estudiar datos", ha valorado.

De igual modo, ha señalado que el canon "no está encima de la mesa", añadiendo, en este sentido, que "hay otras alternativas y hay que hacer esfuerzo antes de cargar a los consumidores". "Hay que ser responsables y ver la necesidad de esas infraestructuras; tanto Emasa como el Ayuntamiento pueden buscar otras alternativas".

De igual modo, Teresa Martínez, de Al-Andalus, ha reiterado que "estamos de acuerdo es en que las obras se tienen que acometer pero el canon no es la vía adecuada", por lo que "hay que mirar otras opciones para evitarlo".