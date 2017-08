La ONCE reparte 164.800 euros del Extra de Verano en Pamplona

16/08/2017 - 17:01

La ONCE ha dejado en la capital de Navarra 164.800 euros con el cupón Extra de Verano.

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

El responsable de repartir los boletos ha sido Raimundo Iglesias que vende por las mañanas en la zona de venta de la calle Francisco Bergamín, y por las tardes en el Kiosco sito en la Plaza Merindades con Baja Navarra. El premio ha sido repartido entre sus clientes habituales.

En un comunicado, la delegación en Navarra de la ONCE ha felicitado a todos los premiados y ha agradecido a la sociedad navarra "su colaboración solidaria con la discapacidad al adquirir nuestros productos".

Por otro lado, la ONCE ha puesto a la venta este miércoles, 16 de agosto, los cupones del 'Sorteo de Navidad de la ONCE', que repartirá más de 44 millones de euros, y que se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la entidad. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es