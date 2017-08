Ángeles Muñoz dice a PSOE que la moción de censura en Marbella es por la "inestabilidad" y pide que "no mientan"

16/08/2017 - 17:12

La líder de PP local, ante las críticas a Arenas de ser el "urdidor", sostiene que lleva "más de 20 años" veraneando en la localidad

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP a la Alcaldía de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha reiterado al PSOE que la moción de censura que su partido y Opción Sampedreña (OSP) registraron el pasado lunes en el Ayuntamiento y que se debatirá el 29 de agosto se debe a la "inestabilidad", reclamando a los socialistas que dejen de "elucubrar" y de hablar de "intereses oscuros".

"Eso es no tener ni idea y aplicar la mentira porque no se tiene otro argumento. Lo que motiva el cambio de gobierno es la inestabilidad, la parálisis, la situación de los servicios públicos", ha sostenido Muñoz, quien ha recordado que cuando el PP ganó las elecciones municipales en 2015 y no les dejaron gobernar pese a ser la fuerza más votada "nunca hablamos de intereses oscuros".

Así, en una entrevista en Onda Cero Marbella, la presidenta del PP local y senadora ha manifestado que en 2015 entendían que "nos correspondía" gobernar la localidad "pero legítimamente se dijo que no y nunca habrá oído al PP afirmaciones de ese tipo".

"Hay que saber ganar y estar en la oposición y eso hicimos y pido lealtad a los que están en el Ayuntamiento y que no utilicen la mentira y la calumnia porque les salpica a ellos; la verdad sólo tiene un camino", ha recalcado.

Respecto a las críticas al vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas de ser "el urdidor" de esta moción de censura, Muñoz ha recordado que el dirigente 'popular' "lleva veraneando aquí --en Marbella-- 20 años y se sorprenden porque ellos no vienen, no se acercan y se sorprenden".

En este punto, ha subrayado que el PP está "muy orgulloso de Marbella, es el mejor sitio para vivir y disfrutar y hay muchísimos compañeros del PP que están aquí y espero que ahora vengan a nivel institucional", algo que no ha ocurrido durante el gobierno del PSOE, IU y OSP.

La también senadora 'popular' ha refrendado que el cambio de gobierno propuesto a través de la moción de censura se realiza con un "planteamiento muy serio y anteponiendo el interés general de los dos partidos y hemos decidido trabajar mucho, de manera conjunta para que ese cambio suponga una mejora en el día a día".

Sobre el cambio de posición de los independientes de San Pedro, que el día 1 acordaron continuar en el equipo de gobierno tripartito y días después lo contrario, Muñoz ha insistido en la necesidad de "recuperar la estabilidad y la normalidad en Marbella". "Hacía falta un cambio de rumbo y con la seriedad del acuerdo entre PP y OSP tenemos que hacerlo que sea evidente", ha dicho, añadiendo que se fía "plenamente" de la formación sampedreña.

"La inestabilidad en el Ayuntamiento perjudicaba seriamente al funcionamiento de una institución tan importante, con la parálisis en el urbanismo; estábamos en manos de decisiones de otros grupos y todo ha pesado", ha sostenido, añadiendo que los ciudadanos le decían "que no podíamos seguir así y que había que dar un cambio porque la situación estaba beneficiando a otros ayuntamientos".

Acerca de las delegaciones, ha dicho que Manuel Osorio, de OSP, seguirá en Hacienda y se valorarán otros cambios. Sí firmará la delegación de competencias de Urbanismo y ha admitido que deben conformar un equipo "muy operativo". "Los ediles del PP tienen experiencia y muchas ganas", ha añadido, aludiendo a un plan de choque de limpieza.

SOBRESEIMIENTO CASO PGOU

También ha sido cuestionada por el sobreseimiento provisional del caso PGOU, por la presunta falsedad de las actas del pleno en el que se aprobó el Plan Generación de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y por las "casualidades" de que se haya conocido a la vez que el registro de la moción de censura. Según Muñoz, el auto del juez está firmado el día 9 de agosto, un día en el que el PP estaba e iba a seguir en la oposición".

"La gente es capaz de mentir y manipular. Todo tenía una clara intencionalidad política, cuando el PSOE accede a la Alcaldía va contra el PP y contra mí como presidenta local sin importarle el daño que podía hacer a una institución como el Ayuntamiento", ha expuesto, añadiendo que "ocultaban información sabiendo que lo que decían era una falsedad".

Muñoz se "alegra muchísimo" del archivo del caso "no sólo por la parte personal y política", sosteniendo que el auto del juez es "contundente y absolutamente claro". "En política no vale todo", ha agregado, lamentando que se "utilizara la junta de gobierno local para ir contra el PP y ahora se ha dado la razón de que se ha hecho todo conforme a la legalidad".