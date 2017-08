Podemos asegura que el Cabildo de Gran Canaria "miente" sobre el concierto de Maluma

16/08/2017 - 17:39

El grupo político Podemos ha asegurado que el Cabildo de Gran Canaria "miente" sobre el concierto de Maluma, que se celebrará en septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, respecto al que afirmó se contradice en relación al apoyo o no económico que aporta la institución insular a este evento, en cuyo cartel aparece el logo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

De hecho, la formación morada ha destacado que las consejerías de Cultura e Igualdad "no" se han puesto de acuerdo sobre el concierto del colombiano, ya que mientras desde Cultura se anunciaba que el Cabildo "no apoyaría canciones con letras machistas", desde Igualdad defiende "no promover prohibiciones", por lo que desde Podemos entienden que confunden "intencionadamente prohibir con no financiarlo con dinero público", según informó Podemos en nota de prensa.

Asimismo, hacen alusión a declaraciones del consejero insular de Cultura, Carlos Ruiz, respecto a que el Cabildo "no" iba a financiar el concierto de Maluma y que se había puesto en contacto con la productora para pedirles que retiraran el logo del los carteles, mientras que la consejera de Igualdad y presidenta en funciones, María Nebot, dicen que aseguró que apoyaría el concierto "enmascarado en un festival que dura todo el año con 50.000 euros".

Por último, el portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, cuestionó la imagen de descoordinación entre las consejerías del Cabildo y exigió la retirada del logo, recordando que se puede ver en las cercanías de Casa Palacio. Además, quiso subrayar, que la cuestión de fondo es, si el Cabildo realmente tiene un criterio para los conciertos "machistas sean del género musical que sean".

Finalmente, el Cabildo de Gran Canaria al ser cuestionado por este asunto, por parte de Europa Press, ha declinado hacer un posicionamiento respecto al concierto de Maluma.