El Rototom Sunsplash rebasa su ecuador con más de 100.000 asistentes y el esperado reencuentro de The Wailers

16/08/2017 - 17:39

El Rototom Sunsplash enfila desde este jueves en Benicàssim (Castellón) sus últimas 72 horas de actividad tras rebasar un ecuador que deja ya más de 100.000 asistentes de 98 nacionalidades para la edición Celebrating Africa, entre domingo y martes a mediodía, según ha informado la organización en un comunicado.

CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

La sexta jornada del festival reggae contará este jueves con reencuentros musicales en el Main Stage: el de los miembros originarios de The Wailers. Cuatro décadas después de que Bob Marley cantara Africa Unite y recibiera la Medalla de la Paz de la ONU en 1978 de parte del Youth Ambassador senegalés, su banda originaria está de vuelta para "la edición más africana de la historia del festival".

Miembros originales de The Wailers como Aston 'Familyman' Barrett (bajo), Tyrone Downie (teclados), Junior Marvin y Donald Kinsey (guitarras) se reúnen sobre el Main Stage para interpretar "aquella música que cambió el mundo inspirando la independencia africana".

A ellos se unirá Aston Barrett Junior en la batería, hijo de Familyman y, representando a la nueva generación, Shema McGregor (coros), hija de la componente de The I Threes, Judy Mowatt y de Freddie McGregor. Completan el reencuentro Dennis Thompson, ingeniero de mezcla y responsable del sonido de The Wailers en salas y estudios a lo largo de los 70; y Noel Davey como segundo teclista.

Horas antes de su puesta en escena musical, y en la Reggae University, la charla Africa Unite brindará la oportunidad de escuchar a los Wailers originales, en conversación con John Masouri, autor del libro Wailing Blues: Bob Marley's Wailers.

MELLOW MOOD, HEMPRESS SATIVA Y BLACK ROOTS

El Main Stage también recibirá este jueves a 'Mellow Mood'. Los exganadores del 'Reggae Contest' italiano volverán a compartir la música con la que han triunfado internacionalmente y cuyo éxito ha estado amparado por el público del Rototom. Y por último, el escenario brillará con la energía femenina de la cantante y DJ rasta Hempress Sativa y se sacudirá con el potente bajo de la banda de Bristol, 'Black Roots'.

Representando a África aterrizará en el Lion Stage el virtuoso guitarrista tuareg de Níger Bombino, que será protagonista también en la Reggae University, con el estreno nacional de 'Agadez. The music and the rebellion', que muestra su historia. Portando el estandarte de la música jamaicana estará también este jueves sobre el Lion el DJ de Spanish Town 'Lutan Fyah'.

African Village será otro de los epicentros culturales del festival durante el jueves. El espacio acercará África al público a través de la música --con apuestas como la del marroquí Mehdi Nassouli, que exhibirá un formato musical ligado a la tradición de su país y la cultura gnawa-- y la moda. La autenticidad de las telas wax africanas, su origen, así como el significado y simbología de sus colores y dibujos protagonizarán el desfile --18.30 horas-- organizado por 'United Minds' y la sastrería Bissap, con la colaboración de Doni-Doni Afrowear y Farafina.

El Foro Social sumará un nuevo doblete. Primero con el debate La alternativa africana a la innovación sostenible, a cargo de los periodistas y miembros de la ONG Agritools Elisabetta Demartis y Mikaila Issa, que analizarán el papel que juegan las tecnologías de la información en la transformación agrícola en África.

Tomará el relevo Afropolitans y panafricanistas: contribución de la diáspora en Europa, con la participación de Saba Anglana, actriz y cantante somalí afincada en Italia; el escritor senegalés Mamadou Dia y el profesor y activista antirracista Remi Joseph-Salisbury.