Lliurs niega que España sea una nación pero sí Catalunya

16/08/2017 - 17:54

El portavoz de Lliures, Roger Montañola, ha negado este miércoles que España sea una nación y asegura que "nunca lo será", algo que cree que deben aceptar, pero que sí lo es Catalunya.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"España no es una nación. ¿Es un Estado? Sí. ¿Es un país? Sí. Pero no es una nación. Una nación es Catalunya, Euskadi, Castilla, Inglaterra o Dinamarca. Pero no España", ha destacado en un comunicado el portavoz del movimiento de liberales no independentistas capitaneado por el exdiputado de CDC Antoni Fernàndez Teixidó.

Según Montañola, no hay que confundir lo que es una arquitectura institucional de un Estado con el concepto de sociedad que engloba una nación, que responde a criterios culturales, lingüísticos e históricos, y considera que sobre esto "nacen y crecen todos los problemas".

En su opinión, la miseria de la política actual es la dificultad, histórica y electoral, que supone para muchos españoles aceptar que España nunca será una nación: "No lo fue con Franco ni lo será nunca porque, desgraciadamente para ellos, España no es Francia y está compuesta por un conjunto de naciones que están bajo la arquitectura de un Estado".

Para él, los gobiernos españoles han cometido el error de confundir Estado con nación y creer que institucional y administrativamente se podría crear una nación, pero "lo siento, es imposible".

Por contra, considera que hay catalanes que creen que solo pueden tener una nación plena si son Estado, lo que "puede que sea cierto, pero el problema es que no saben como convertirse en Estado, y los cinco últimos años demuestran que solo son grandes creadores de nuevo vocabulario".

Por ello, ha llamado a ceder las posiciones de todas las partes y a iniciar un debate que lleve al Gobierno centrala reconocer que Catalunya es una nación, y con esta aceptación "el centralismo español podría ver salvada su máxima: la no división del territorio del Estado".