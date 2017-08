Medio Ambiente niega que haya trabas al proyecto de mirador acristalado en Mancha Real

16/08/2017 - 18:22

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén ha asegurado que "no hay ninguna traba" a la propuesta de mirador acristalado en la Peña del Águila, ya que por el Ayuntamiento "no han entregado nada" del proyecto integrado que se le solicitó.

JAÉN, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este miércoles a Europa Press el delegado territorial, Juan Eugenio Ortega, después de que el Consistorio mancharrealeño pidiese a las administraciones autonómica y provincial "igualdad de trato" ante la reforma que la Asociación de Empresas de Alojamientos de la Provincia ha planteado en el mirador Mercedes Fernández, en el cazorleño Puerto de las Palomas.

En primer lugar, ha precisado que "la Delegación no tiene constancia oficial" de la iniciativa que los hoteleros han llevado al Consejo Provincial de Turismo. En el caso de Mancha Real, ha explicado que "presentaron varios proyectos" y se comunicó al Ayuntamiento que "tiene que ser un proyecto integral porque habían presentado varios proyectos, entre ellos el mirador, tirolinas, senderos etcétera".

"Hasta la fecha no han entregado nada, por lo tanto todavía no se le ha podido decir que no porque entre otras cosas no lo han solicitado. Las administraciones se pronuncian cuando hay algún escrito. En este caso, sólo hay una entrega de varios proyectos y se le dijo que tenían que hacer un proyecto integrado y no han entregado ninguna información de eso", ha comentado.

En este sentido, ha negado trato discriminatorio y ha instado a que "presenten la documentación, lo mismo que el de Cazorla" y entonces se responderá "si sí o si no" con "criterios técnicos". Ha añadido que el mirador del Puerto de las Palomas lo debe autorizar el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas "porque está dentro", mientras que el de la Peña del Águila está fuera del Parque Natura de Sierra Mágina, pero "en una zona protegida y lógicamente tendrán que pedir permiso también a Medio Ambiente".

El delegado ha aludido a diferencias entre ambas iniciativas, dado que este último presenta "una afección forestal importante" y hay que "hacer un camino de acceso hasta la Peña del Águila", cerca de donde un nido de águilas imperiales.

"Lo vemos muy complicado. Pero es que todavía no lo han solicitado", ha señalado Ortega, quien ha agregado que, aunque desconoce el proyecto de Cazorla, "hay acceso por carretera hasta el mismo sitio donde tiene pensado ponerlo" y "no hay arboleda próxima".