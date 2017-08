Asociación de Guardia Civil dice que el trato a la madre que denunció no poder ver a sus hijos fue "correcto"

16/08/2017 - 19:18

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha defendido que el trato a la madre de Posadas (Córdoba), en trámites de divorcio, que denunció a su marido por supuestamente no permitirle ver a sus hijos ha sido "correcto" por parte de los agentes de la Benemérita de Posadas y la localidad cordobesa de Montilla.

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

En una nota, el colectivo ha subrayado que los agentes "no han humillado" a la mujer, que ya ha llegado a un acuerdo con el padre, así como que "no sólo recogieron las denuncias presentadas por la mujer, sino que además se le informó y aconsejó que lo que estaba denunciando quedaba suscrito al ámbito civil y no al penal, pero aún así se recogieron las denuncias y se tramitaron".

Además, la asociación ha indicado que "la Comandancia de Córdoba abrió una información para determinar si se había producido una conducta impropia, pero de dicha investigación la máxima autoridad de la Guardia Civil en la provincia no ha deducido que los agentes de Montilla y Posadas obraran incorrectamente y en ningún momento tratando de humillar a la madre".

Por ello, desde AEGC ha pedido "respeto" para los agentes y para su trabajo, "que en la mayoría de los casos llevan a cabo con más perseverancia e implicación personal que formación, como ocurre en los casos de Viogen, en el que los agentes de la mayoría de los puestos del país actúan sobre todo por percepción e intuición, porque no han recibido ningún tipo de formación al respecto".