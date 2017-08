Gobierno niega la detención de cuatro diputados de la oposición en Melilla que querían pasar borregos por la frontera

16/08/2017 - 23:23

Comunica que los once corderos que querían pasar los diputados de CPM para la pascua grande islámica han sido rechazados a Marruecos

MELILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno en Melilla ha negado que entre los detenidos este miércoles en la frontera de Melilla con Marruecos, entre un grupo de personas que intentaron pasar borregos vivos para la pascua grande islámica, se encuentren cuatro diputados del principal partido de la oposición CPM, como había denunciado este miércoles la vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada de CPM, Dunia Almansouri.

A través de un portavoz de la Delegación, han detallado que los arrestados han sido dos personas acusadas de la comisión de "disturbios y no atender a razones e indicaciones en la frontera de Beni Enzar" cuando decenas de manifestantes exigían que se permitiera el paso de animales vivos, al no tener autorización de Sanidad Interior atendiendo a lo que viene marcado en una Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"La Guardia Civil nos ha comentado que ninguno de los detenidos es diputado de la Asamblea", ha señalado dicha fuente.

BORREGOS RECHAZADOS

La institución oficial ha asegurado que finalmente los once corderos de Marruecos que pretendía pasar una 'Plataforma en defensa de las Costumbres' musulmana, tras permanecer 24 horas retenidos en dependencias de la Guardia Civil en la frontera, han sido devueltos al país vecino debido a las medidas que se adoptan por el riesgo de que "por causa de una importación irregular de ganado marroquí vía nuestra ciudad, España quedara descatalogada como territorio libre de fiebre aftosa".

Ello ha provocado las protestas de decenas de personas, incluidos diputados de CpM, que organizaron una cadena humana en torno a la furgoneta donde estaban los borregos para intentar impedir que los animales fueran rechazados a Marruecos, momento en el que los cepemistas denunciaron la detención de cuatro diputados.

Sin embargo, Delegación ha negado esta versión y ha aseverado "los agentes de la Guardia Civil se han visto obligados a detener a dos personas por disturbios y no atender a razones e indicaciones en Beni Enzar", pero ninguno de ellos es parlmantario.

A última hora de este miércoles, desde Delegación han comunicado que los dos detenidos han sido puestos en libertad y se han abierto diligencias en el juzgado.

Además, ha destacado que los incidentes registrados a lo largo del día han provocado que "la frontera estuviera cortada durante unas horas en dirección entrada a Melilla".

La Delegación del Gobierno en Melilla ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, "ya que algunos representantes políticos parecen no tenerla, para que no se dejen manipular y engañar con falsas consignas e informaciones carentes de veracidad". "No deben permitir que algunas personas les mientan y jueguen con los sentimientos religiosos y culturales de una parte de la población", ha concluido la Delegación del Gobierno.