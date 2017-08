PP registra la comparecencia de Martínez Arroyo para explicar la "descoordinación" que existió en el incendio de Yeste

17/08/2017 - 11:50

El Grupo Parlamentario Popular va a registrar este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha una petición de comparecencia del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para que "explique todos los nefastos acontecimientos que se sucedieron en el incendio de Yeste" y la "descoordinación que ha existido" en la toma de decisiones.

TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Núñez, en rueda de prensa, ha arremetido contra "la falta de medidas adecuadas y las dudas razonables" que les genera "todo lo que está sucediendo en torno a las decisiones adoptadas en el incendio", que "arrancó con una columna de humo que era relativamente sencilla de atacar, según profesionales, y acabó con más de 3.000 hectáreas quemadas".

El PP, que también pedirá toda la documentación registrada en propiedad de la Junta como responsable de la extinción --llamadas y actuaciones-- para conocer "todas las decisiones que se adoptaron", ha indicado que su demanda se ha visto "agravada" por la comparecencia que realizaron ayer los bomberos profesionales de Albacete, que denunciaron que no se contó con ellos para acudir a la extinción en las primeras horas del suceso.

Núñez también se ha referido a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, para asegurar que el PP presentará una "batería de enmiendas" relacionadas conos pueblos afectados por este incendio.

PRESUPUESTOS

En este contexto, ha arremetido contra la "radicalización como nunca ha sucedido" en torno a la tramitación de los presupuestos, lamentando que "no se responda" desde el Ejecutivo a los miembros del PP, y afirmando que las cuentas "no se van a ejecutar" como "no se ejecutaron los de 2016 y porque les preocupan lo justo".

A su juicio al presidente regional, Emiliano García-Page, "le da igual todo, porque lo único que quiere es que el 31 de agosto estén los presupuestos aprobados" para llevar "bajo el brazo, los presupuestos y los privilegios para los altos cargos" en la cita que el PSOE regional tiene el 3 de septiembre.

Francisco Núñez también se ha referido al Proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas --cuyas enmiendas se debatirán este viernes en las Cortes--, para criticar la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (Lotau) que lleva implícita y que supondrá "una vuelta al pelotazo urbanístico y la especulación urbanística en Castilla-La Mancha".