El Hotel Four Seasons de Canalejas incluirá piezas representativas del arte emergente español

17/08/2017 - 12:00

El Hotel Four Seasons, ubicado en Centro Canalejas Madrid y que abrirá sus puertas en 2019, incluirá en su decoración una selección de obras realizadas por artistas emergentes y que serán expuestas de forma permanente en sus instalaciones.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Con ello, se exhibirán las distintas corrientes artísticas que se desarrollan en la actualidad en España en diferentes disciplinas, como el campo del grabado, la fotografía, la pintura, la escultura y el relieve.

Las piezas expuestas son las ganadoras de las dos ediciones del concurso de Artes Plásticas Hotel Four Seasons Madrid, celebradas en 2016 y 2017 e impulsadas por Centro Canalejas Madrid en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense con el objetivo de fomentar y apoyar el arte emergente español. A estas piezas se sumarán las de futuras ediciones de dicho concurso.

Centro Canalejas Madrid está situado en las confluencias de la Calle de Alcalá, Sevilla, Plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo de la capital de España. Se trata de un inmueble histórico que reúne diversos estilos arquitectónicos y decorativos del primer tercio del siglo XX.

El edificio, en el que se emplean técnicas de eficiencia energética, contará con la certificación LEED Gold, acreditada por el US Green Building Council LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) programa de certificación independiente y punto de referencia que determina la idoneidad medioambiental de los edificios.

La certificación LEED Gold asegura "una mayor eficiencia y sostenibilidad" del edificio ya que valora "especialmente" el ahorro energético y la reducción en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), según informa OHL.