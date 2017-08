Asociaciones de mujeres lamentan que TC rechace el recurso de Juana Rivas: "Que no entregue los hijos al padre"

17/08/2017 - 12:50

La Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas han lamentado que el Tribunal Constitucional haya rechazado el segundo recurso de Juana Rivas por "extemporaneidad". "El TC lo ha rechazado por estar fuera de plazo. El caso de Juana es muy triste, debe hacernos reflexionar y que no se le entreguen los hijos al padre", ha señalado a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

En este sentido, ha pedido que se haga un "recurso legal extraordinario" para evitar que los hijos sean entregados al padre, porque, en su opinión, un maltratador "no es un buen padre, es un mal padre" y "poco bueno le puede enseñar a sus hijos". "Hay que establecer algún recurso legal extraordinario para que este disparate no pueda producirse. Por más que toda la sociedad esté apoyando nos sentimos todos impotentes", ha precisado.

"Es una situación muy difícil ya que hasta ahora todos los recursos legales están en su contra. A la hora de proteger a las víctimas estamos atados de pies y manos", ha subrayado Besteiro, al tiempo que ha aconsejado a Juana acudir al Tribunal Europeo de Derecho y ha pedido "compresión y apoyo" con su caso.

Para la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, los hijos de las víctimas de la violencia de género "son víctimas de malos tratos a nivel psicológico", por lo que, a su juicio, el padre "no debería poder reclamar" que se le entregue a sus hijos. "En muchas ocasiones los menores son utilizados para prologar el maltrato y el daño a la madre", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que le parece un caso "muy triste" y que "a veces la realidad va por un camino y la vida jurídica por otro". "Pese al Pacto de Estado se ven frustrados los intentos de ver protegida a ella y a sus hijos. Este es un ejemplo muy desgraciado pero también muy elocuente de lo que se produce en muchas ocasiones", ha explicado.

PROTEGER EL INTERÉS DE LOS MENORES

Sobre la decisión del TC, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha afirmado que "no se entiende" que una cuestión formal "pueda imponerse" a lo que el ordenamiento jurídico habla sobre el bienestar de los menores.

Concretamente, ha destacado que el mandato de "velar prioritariamente" sobre el interés de los menores "hubiera merecido" que el TC se manifestase "sobre el fondo del asunto" y "no resolviera este recurso con una cuestión procedimental y formal". "Creo que efectivamente lo que se está haciendo es evitar entrar a proteger el interés principal que hay en este caso, que es el interés de los menores", ha sentenciado.

"¿Qué le queda a una mujer maltratada que por más que recurre a la justicia no encuentra amparo?, se ha preguntado Soleto, al tiempo que ha advertido de que la justicia está operando "de una manera tal que quiebra la confianza" de las mujeres víctimas de malos tratos "en el efecto protector que la justicia pueda tener".

En este sentido, ha comentado que "más allá de los intereses de Juana", que, en su opinión, "quedan desprotegidos", el mensaje que se está dando a la mujeres que sean víctimas de violencia de género que quieran proteger a sus hijos de esa situación "es tremendo". "Hay que decirle a la justicia que tiene que operar conforme dicta el ordenamiento jurídico, que parece que se están resistiendo a ello. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la justicia reaccione diligentemente en la protección de los derechos de los menores?", se ha cuestionado.

QUE JUANA "LUCHE A TRAVÉS DE LA LEY"

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha pedido a Juana Rivas que "luche" por lo que quiere conseguir pero "a través de la ley". "No puedo aconsejarle que incumpla la ley, pero a todas las mujeres les aconsejo que luchen contra una ley si se ha producido indebidamente. Nunca he dicho a una mujer que incumpla la ley", ha señalado.

"No entiendo que el TC conteste que rechaza el recurso por ser extemporáneo. Juana está muy mal asesorada por ir al TC, que es la última instancia, sin haber agotado todos los recursos", ha lamentado.

En la misma línea, ha añadido que Juana Rivas, aunque "no cabe duda de que es una mujer maltratada", ha estado aconsejada "no mal sino pésimamente". "Estamos con Juana en que no miente cuando dice que está sufriendo, pero también es una persona mal asesorada porque no se está haciendo una narración clara de la historia", ha concretado.

"Su comportamiento es el de una mujer maltratada, pero no he visto nunca una noticia sobre malos tratos más tapada y más sin explicar", ha destacado del Campo, al tiempo que ha aconsejado a Juana Rivas que se "explicara" porque la gente "no sabe de qué se está hablando" ni cómo está planteado y resuelto jurídicamente su caso.

Por último, ha asegurado que es "imposible" maltratar a una mujer y "no estar maltratando a la vez al niño", por lo que ha pedido que cuando haya cualquier condena "firme por malos tratos" se aparte al niño de ese padre porque, en su opinión, "aquel que maltrata no puede ser un buen padre". "La violencia es aprendida, si se crían con un violento van a reproducir una conducta violenta", ha concluido.