Leganés advierte a la concesionaria que si a las 14 horas no garantiza la seguridad no habrá encierro mañana

17/08/2017 - 13:01

El Ayuntamiento de Leganés ha dado a la empresa responsable de la organización de los encierros, Asuntos Taurinos y Espectáculos S.L, un plazo hasta las 14 horas de este jueves para que instale las medidas de seguridad necesarias para realizar el encierro del viernes, de lo contrario, advierten, no se celebrarán.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Según han confirmado fuentes consistoriales a Europa Press, el delegado gubernativo en la localidad ha sido el encargado de impedir la celebración del encierro de esta mañana, al comprobar que las medidas de seguridad no garantizaban la seguridad de los corredores en el recorrido.

Aseguran que miembros del Gobierno municipal estuvieron comprobando el montado del vallado en la noche de ayer, que aún no estaba finalizado, y la empresa responsable le prometió que estaría listo para la celebración del encierro de este jueves.

No ha sido así, pues desde el Consistorio aseguran que las taranquelas no estaban preparadas y muchas ni siquiera estaban ancladas. Además, faltaban varias puertas del recorrido y otras no cerraban correctamente. La empresa responsable de la organización de los encierros no ha querido dar su versión sobre lo ocurrido.

Como recordó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, y tal y como establece el pliego de condiciones que rige la adjudicación de esta instalación a una empresa privada, el adjudicatario, en este caso la empresa Asuntos Taurinos y Espectáculos S.L, tiene la obligación de organizar estos festejos en las fiestas patronales.

Por otra parte, sí que se ha podido celebrar la suelta de reses en la plaza de Toros La Cubierta tal y como estaba previsto, a la que han acudido alrededor de mil personas.

Esta no es la primera ocasión en la que no se celebran los encierros en Leganés debido a un problema con la empresa taurina, pues en 2013 los dos últimos encierros no se celebraron debido a la negativa de la concesionaria. Entonces, Asuntos Taurinos y Espectáculos argumentó que no les dejaron cobrar entrada pese a lo previsto por el Ayuntamiento, una reclamación que la empresa lleva haciendo desde 2011 para costear el precio de los festejos.