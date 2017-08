Monteserín: "cómo vamos a introducir personal del 0 a 3 años en la RPT si queremos que el Principado lo asuma"

17/08/2017 - 13:30

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se ha preguntado este jueves "cómo vamos a introducir al personal de las escuelas de 0 a 3 años en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) permanente si queremos que el Principado asuma el servicio". Lo ha hecho durante el pleno en que se ha rechazado la propuesta de su gobierno de no incorporar estos puestos de trabajo. Su partido ha sido el único que ha votado a favor de no hacerlo mientras que el PP se abstuvo y el resto de la oposición votó en contra.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

La primera edil ha diferenciado entre el problema salarial y político de este conflicto, que ha calificado como "complejo" y ha pedido "no tratarlo con demagogia". Ha apostado por negociar con el Principado para que asuma el personal, "pero negociemos con coherencia":

El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, ha simplificado el asunto asegurando que se trata de "una cuestión salarial y eso se resuelve en las mesas de negociación" y ha acusado a la oposición de haber hecho del asunto "una cuestión política".

Desde la oposición han criticado que los tres informes presentados por el gobierno para justificar el rechazo "no aportan nada", en palabras de Primitivo Abella, concejal de Somos. Carmen Soberón, edil de Ciudadanos, ha indicado que esperaba que fueran "una hoja de ruta que nos explicara el impacto de su introducción en la RPT", pero que no ha sido así. "El problema está ahí y no tienen ganas de resolverlo", ha dicho.

Agustín Sánchez ha dicho al gobierno que "si no quieren tener escuelas de 0 a 3 dótenlas, si no ciérrenlas". Desde IU su portavoz, Llarina González, ha recriminado al ejecutivo socialista su falta de diálogo. "Para la cantidad de años que llevas en política no has entendido cómo funciona esto, un gobierno en minoría. Os sobra prepotencia", le ha dicho a la alcaldesa. Y ha asegurado que la cuestión de las trabajadores de las escuelas de 0 a 3 años "es una cuestión salarial, pero también de dignificación".

Posteriormente Somos, IU y Ganemos han presentado un ruego en que pide se ejecuta el acuerdo plenario que reclamaba introducir los puestos de técnicos de las escuelas de 0 a 3 años en la RPT, justo lo que se había debatido y quedado en stand by. Lo que hará el gobierno ahora, según ha explicado Monteserín, es "asegurar jurídicamente antes de dar ningún paso. Cuando tengamos un estudio lo comunicaremos".