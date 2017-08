Oltra llama a la unidad por la financiación y lamenta que "Bonig no quiere molestar a Rajoy para que la haga candidata"

17/08/2017 - 13:28

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que la reivindicación de la financiación justa para la Comunitat se debe hacer "desde la unidad y no desde el partidismo" y ha lamentado que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "no quiere molestar a Rajoy para que la haga candidata y sacrifica el dinero de los valencianos".

CASTELLÓN, 17 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Oltra en Benicàssim (Castellón) al ser preguntada por la postura de la líder 'popular' sobre la movilización en defensa de la reforma de la financiación que se prevé convocar a finales de mes.

"La financiación de los valencianos es algo troncal y una reivindicación que se debe hacer desde la unidad y no desde el partidismo, y Bonig la sitúa en el partidismo, lo que está haciendo es un trueque con Rajoy: yo no te molesto en la reivindicación y tu me haces candidata para 2019", ha señalado la vicepresidenta.

Ha recordado, además, que la movilización está siendo organizada por empresarios y sindicatos, y debe ser "unitaria, no cuestión de siglas de partido". Por ello, ha remarcado que está llamada a esa reivindicación toda la sociedad valenciana, porque están en juego sus derechos, y eso es algo que "trasciende las siglas de los partidos, ahí tienen que estar todas las personas voten lo que voten, piensen lo que piensen".