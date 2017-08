Ciudadanos ve una "falta de ética" modificar el contrato de bicis con IMPURSA y pide que se rescinda

17/08/2017 - 13:30

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha pedido hoy al Equipo de Gobierno que rescinda el contrato de alquiler de bicicletas con IMPURSA S.A, Sociedad Unipersonal, al creer una "falta de ética" modificar un contrato con una empresa cuando éste "no funciona".

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

San Martín ha convocado a los medios de comunicación frente al punto de préstamo de bicicletas situado junto al Ayuntamiento de Logroño después de que el concejal de Medio Ambiente anunciara el cambio del sistema, por otro de alquiler, mediante modificación del contrato a la misma empresa.

El edil de Ciudadanos ha recordado que Impursa ganó el contrato en el año 2006 y el sistema "no ha funcionado nunca", algo ante lo que ha criticado que el Consistorio "encima" le de "de regalo, once años más tarde, una modificación de contrato para poner en marcha unas nuevas bicicletas".

Ha recordado, además, que "la alcaldesa y el concejal Ruiz Tutor dijeron en mayo que para julio estaban puestas" y, en agosto, se ha vuelto a anunciar que estarán listas en tres meses cuando "todavía ni se han fabricado".

San Martín también ha reprochado al Equipo de Gobierno que no haya "contado con nadie" y, por ejemplo, la estación de bicis de Pradoviejo, "que es a donde va la gente a hacer deporte", la vayan a trasladar a Picos de Urbión (La Cava). "Esto no tiene sentido, salvo como trabajan, sin planificar", ha dicho.

A su juicio, el préstamo actual de bicis no funciona "porque falta una campaña de sensibilización" y "porque no hay infraestructuras". Ha puesto el ejemplo de Sevilla, San Sebastián, Gerona o Gijón como lugares donde funciona "de maravilla".

Para San Martín sería necesario que las bicicletas se pudiesen alquilar "por horas". "Por qué no puedo coger yo ahora una bicicleta para llegar al partido y luego devolverla", ha dicho. También ha abogado por que se abra al uso familiar con bicis que puedan usar los niños.

"Vamos a pedir que se rescinda el contrato porque esto no vale, el 11 de agosto, viernes, a última hora se hizo la modificación del contrato corriendo; no es de recibo, no planifican bien", ha dicho.