MÉS apoya la movilización de las 'Kellys' contra la explotación laboral convocada para este viernes a las 19.00 horas

17/08/2017 - 13:31

MÉS per Mallorca apoya la movilización de las 'Kellys' contra la explotación laboral convocada para este viernes, a las 19.00 horas, por el colectivo de camareras de pisos en la que participarán, también, diferentes miembros de la ejecutiva y cargos públicos del partido.

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)-

En un comunicado, el portavoz parlamentario, David Abril, ha afirmado que "la movilización tiene más sentido que nunca porque es obvio que los beneficios económicos de un turismo masivo no están llegando a la base laboral de las limpiadoras de hoteles".

Frente a las afirmaciones de la Federación Hotelera de Mallorca sobre la propuesta de MÉS para "ligar categorías de los hoteles a cupos mínimos de personal", Abril ha recordado que "no se trata de salarios ni de convenio" y en todo caso, ha remarcado, "quien incumple el convenio laboral de los hoteles no son los trabajadores si no los empresarios".

En este sentido, el portavoz ha subrayado que en Baleares existe el "único convenio autonómico de todo el Estado que prohíbe, gracias a la negociación de sindicatos, la externalización de servicios en los hoteles, uno de los problemas denunciados por las 'Kellys'".

Abril ha señalado que desde el partido se hará "todo lo posible" con el objetivo de "evitar situaciones de explotación poniendo condiciones a quien siempre ha podido hacer lo que ha querido, mirando exclusivamente por su propio beneficio".