Las juventudes de EA colocarán carteles y pegatinas para "recordar a los turistas que están en Euskal Herria"

17/08/2017 - 14:41

Gazte Abertzaleak pegará carteles en "lugares referenciales para el turismo" de Euskadi y repartirá pegatinas a los turistas para recordarles que "están en Euskal Herria, no en España, ni en Francia".

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

Según han explicado en un comunicado, con esta iniciativa, las juventudes de EA buscan "concienciar a las personas que nos visitan de que se encuentran en un territorio con historia, cultura e idioma propio, que se llama Euskal Herria".

Bajo el lema 'You are in the Basque Country, neither Spain nor France' (Estás en Euskal Herria, ni en España, ni en Francia) la organización juvenil de Eusko Alkartasuna (EA) ha realizado carteles, que colocará en lugares "referenciales para el turismo", y pegatinas que repartirá entre los turistas.

Para Gazte Abertzaleak el sector del turismo es "un sector estratégico en tanto sirve de escaparate y ventana al mundo para mostrar quienes somos".

"Apostamos por un turismo sostenible en todos los sentidos; que sepa convivir con las personas residentes, que sea respetuoso con las condiciones laborales y el medio ambiente y que tenga una conciencia mínima sobre el entorno en el que se encuentra", ha destacado la organización.

"FLAQUEZA"

Además, ha opinado que las instituciones públicas "flaquean en este último aspecto". "Anteriormente el PNV hacía bastante poco por vender Euskal Herria en el exterior, pero con la llegada del PSE al departamento de Turismo del Gobierno Vasco se ha producido una involución fruto de las obsesiones uniformizadoras de los socialistas", ha denunciado.

Finalmente, ha señalado que este "paso atrás" en materia de turismo ha sido "importante", al tiempo que ha criticado que "se ha producido una mercantilización y banalización del turismo, en donde lo único que importa es el impacto económico a corto plazo y la filosofía de país queda desdibujada".