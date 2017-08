Junta insiste al Ayuntamiento para que retire los mosaicos de Invader y critica que "se está haciendo el sueco"

17/08/2017 - 15:06

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga que retire los 15 mosaicos del artista Invader, que están en el conjunto histórico de la ciudad, criticando que el Consistorio "se está haciendo el sueco".

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

Vázquez, en una entrevista con la Cadena SER Málaga, recogida por Europa Press, ha asegurado que por tercera vez el Gobierno andaluz ha pedido al Ayuntamiento que los retire "y atienda a la petición de retirada, pero se está haciendo el sueco, hace oídos sordos a una petición que supone una agresión al patrimonio histórico de la ciudad".

Por ello, ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento "responsabilidad" y que atienda a la petición de la Junta, que, a juicio del consejero , "es una petición basada en derecho, en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía".

"Todo lo que no sea retirarlo es una actitud insumisa por parte del Ayuntamiento de Málaga", ha advertido este jueves el responsable andaluz de Cultura.

El Ayuntamiento ya envió un escrito a la delegada territorial de Cultura de la Junta, Monsalud Bautista, en el que lamentaba "no poder atender la solicitud" del Gobierno andaluz sobre la retirada de los 15 mosaicos del artista Invader en el conjunto histórico de la ciudad.

En el escrito de Urbanismo se precisó que "no se da ninguno de los supuestos recogidos en la legislación urbanística" aplicable que "obliguen a la intervención urgente e inmediata" de los mosaicos por parte del Ayuntamiento, al no disponer, incidieron, "de título jurídico para ello", lamentando, por tanto, "no poder atender la solicitud" de la Junta sobre la retirada de los mosaicos y la reposición de los parámetros y su estado original.