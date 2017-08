Junta ve que Gobierno "está echando balones fuera" y teme una reforma de la financiación autonómica tras las elecciones

17/08/2017 - 16:23

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cree que el Gobierno central está "echando balones fuera" a la hora de acometer la reforma del sistema de financiación autonómica, tras lo que ha expresado su temor de que el Ejecutivo aborde dicha reforma tras las próximas elecciones, en 2019 o 2020.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Montero ha explicado que la Junta está trabajando sobre las variables y sobre "qué traje" le viene mejor a la comunidad andaluza en esta materia, tras lo que considera que el debate "debe derivar en un gran acuerdo político y social donde cada comunidad vele por sus intereses particulares y por el Estado del bienestar".

A su juicio, el Gobierno "está permanentemente echando balones fuera con la reforma del modelo de financiación, pues los expertos han terminado su trabajo pero ahora el Gobierno convoca un grupo técnico vinculado al CPFF".

"El debate del modelo de financiación autonómica no es que cada territorio pelee por ver quién tiene mas recursos, sino que se trata de ver cómo financiar la sanidad, educación o servicios sociales y cuántos recursos pondrá el Gobierno central a disposición de las comunidades", ha aseverado la consejera, para la que "cualquier debate que no ponga este tema en el centro será fallido, porque cada comunidad peleará en función de las variables que mejor le convengan".

Ha apuntado que "debemos salir del debate sobre lo que a cada uno le viene bien y debemos tener un debate más serio sobre cuánto se necesita en la bolsa de recursos", tras lo que ha recordado que "se quiere que como mínimo el Gobierno aporte 20.000 millones a la bolsa común, aunque algunos expertos plantean el doble".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno "plantea un divorcio entre las competencias autonómicas y la fiscalidad de España" al hablar sobre la financiación, por lo que "el debate está mal planteado", puesto que "no se plantea un debate sobre las necesidades en materia de sanidad, educación y hasta dónde estamos dispuestos a financiarlo".

En ese sentido, Montero ha apostado por "unos servicios excelentes, que son más económicos, mejores y producen más satisfacción al ciudadano", frente a al apuesta del Gobierno por "la privatización de los servicios".

Por ello, ha insistido en que Andalucía "plantea revisar la aportación de recursos que se aporten en la bolsa, donde al menos se debe empezar por 16.000 millones de euros", y ha recordado que "incluso las mejor financiadas tienen dificultades para financiar los servicios públicos".

"La bolsa que alimenta los servicios públicos es insuficiente y hay que cogerla de la fiscalidad que tenemos y la lucha contra el fraude", ha aseverado la consejera, para la que "sí hay recursos para financiar los servicios".

"BUENA GESTIÓN" DE LA JUNTA

La consejera, quien ha valorado que la deuda de Andalucía "está por debajo del promedio de deuda de las comunidades autónomas", ha insistido en el "importante esfuerzo para el cumplimiento del objetivo de déficit, en el pago a proveedores y las cifras de deuda, por debajo de la media de la deuda de las comunidades", y ha apuntado que todo ello "pone de manifiesto la mentira del PP cuando habla de mala gestión, porque en todos losa parámetros Andalucía cumple mejor que el conjunto de España".

"Si nos hemos comportado de manera eficiente toca que los ciudadanos reciban esa recuperación", ha aseverado la consejera, quien rechaza que no se flexibilice la regla de gasto y no confía en que el Gobierno de Rajoy "aborde la reforma del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones". "No quiero pensar que Rajoy no tenga en sus cabeza reformarlo hasta 2019 o 2020, después de las elecciones", ah aseverado.

Ha añadido que el superávit de las corporaciones locales "enmascara la deuda y el gran agujero de la Seguridad Social; el Gobierno se esconde detrás de los datos de ayuntamientos y de comunidades autónomas", de forma que "los datos muestran que el Gobierno no está por la labor de afrontar el nuevo modelo de financiación".