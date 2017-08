El PSPV ve "disparatadas" las propuestas del PP y cree que son "más propias de un régimen totalitario"

17/08/2017 - 16:28

El vicesecretario general del PSPV y portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha calificado de "disparatadas" las propuestas presentadas por el portavoz de Turismo 'popular', Fernando Pastor, y considera que "son más propias de un régimen totalitario donde no se respetan los derechos de los ciudadanos".

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Pastor ha propuesto crear un registro de turistas con comportamientos incívicos para que los propietarios de apartamentos turísticos puedan denegarles el alquiler, así como desahucios exprés para aquellos que generen problemas de orden público.

Al respecto, Manolo Mata ha celebrado en un comunicado que los turistas que acuden a la Comunitat "pueden estar muy tranquilos porque no gobierna el PP a la vista de sus disparatadas propuestas" y ha recordado al Partido Popular que las soluciones que propone "no solo es que competen al Estado central, sino que además son más propias de un régimen totalitario y la gente no está por hacer turismo donde no se respetan los derechos de los ciudadanos".

Ha calificado de "increíble" que el PP cuestione la política turística de la Generalitat "mientras todos los datos así como el sector se está felicitando de que vivamos la mejor campaña turística de la historia".

"La Comunitat Valenciana siempre ha sido una tierra de acogida, que abraza a los turistas sin ningún brote de turismofobia y además vamos a ser pioneros en disponer de una ley marco reguladora que va a ser la vanguardia en toda España", ha recordado, que ha lamentado que el PP trate de "salpicar con falsedades y soluciones inviables a un sector que es parte fundamental de nuestro PIB".

De este modo, el socialista ha denunciado que "el PP siga atacando a un sector que está siendo determinante en la creación de empleo y que es el principal motor de nuestra economía". "Es inadmisible la continua crítica destructiva que ejecuta el PP sobre el turismo con propuestas inviables como las de hoy que ni ellos mismos se creen", ha señalado Mata.

COGESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS

Respecto a las declaraciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre una posible cogestión de los aeropuertos, Manolo Mata ha recordado que actualmente las comunidades autónomas están muy presentes tanto en la política turística como en el transporte y, por tanto, "la cogestión de los aeropuertos estatales ayudaría a regionalizar las tareas de cada uno de ellos y de esta forma se conseguiría mejorar su gestión diaria, que es de lo que se trata", ha puntualizado.