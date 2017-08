La juventud del Pirineo y un taller de vídeo, propuestas ganadoras en los presupuestos participativos de Juventud

17/08/2017 - 16:27

La propuesta para llevar a cabo un 'Estudio socioeconómico sobre la situación de la juventud en la zona del Pirineo Navarro' ha sido la más apoyada en la segunda fase de los presupuestos participativos promovidos por primera vez por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, (INDJ) con un total 176 votos, seguida de la propuesta para un 'Taller de vídeo participativo', con 72 votos.

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Ambas han resultado ganadoras entre las seis propuestas presentadas. Las otras cuatro propuestas eran: 'Estudio sobre absentismo en el alumnado gitano de Navarra', que ha recibido 48 votos, 'Metamorfosis. Taller participativo de arte joven en entornos sanitarios', que ha obtenido 41 votos, 'Viaje a tu futuro', que ha recabado 28 votos, y la jornada 'Jóvenes con trastornos de conducta y familias monoparentales y monoparentales ¿Causa-efecto?", que ha recibido 13 votos.

La zona pirenaica de Navarra ha registrado en los últimos años un continuado descenso de la población juvenil y, teniendo en cuenta esta realidad, la propuesta ganadora pretende realizar un estudio cualitativo que indague en las causas de este éxodo rural y que, además, refleje la situación de las personas jóvenes del Pirineo navarro en ámbitos como la formación, empleo o vivienda, entre otros. Se intentará encontrar nuevas propuestas de mejora de esta situación.

Con la propuesta de vídeo participativo se desarrollará un taller que permita reflexionar sobre la realidad y problemáticas de los jóvenes participantes a través del vídeo. Así, se producirán diferentes piezas audiovisuales con un discurso propio, con el objetivo de desarrollar dinámicas participativas y fortalecer procesos de reflexión, empoderamiento y protagonismo de la juventud, como sujeto activo de la sociedad, ha explicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

La juventud navarra ha podido votar estos proyectos a través de un formulario difundido en la web y las redes del INDJ, y accesible desde dispositivos móviles con Internet. El plazo para votar ha estado abierto del 4 al 15 de agosto, periodo vacacional, con el objetivo de facilitar que los y las jóvenes pudieran estudiar con detenimiento cada propuesta y reflexionar sobre su voto.

La campaña desarrollada por la Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra desde el 4 de agosto para promover las votaciones a través de las redes sociales se dividió en dos fases: Una primera con el lema '¿Todavía no has votado?', en la que se fueron publicando individualmente las fichas de cada propuesta con el fin de dar visibilidad a cada una de ellas; y un segundo impulso, con el lema 'Yo ya he votado, ¿y tú?', y la utilización del hashtag #NavarraJovenVota como elemento de llamada a la acción.

El grueso de votaciones se registró en los primeros días. Hasta el 9 de agosto llegaron 321 votos; mientras que en la segunda fase de la campaña, del 10 al 15 de agosto, votaron 111 personas. De la suma total de 432 votos recibidos, cabe destacar que 53 fueron rechazados por superar el límite de edad y un voto fue nulo por repetición de la misma persona.

Una vez conocidas las propuestas ganadoras, el INDJ pondrá en marcha su desarrollo, que tendrá lugar durante el último trimestre de 2017.