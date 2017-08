Los ayuntamientos de Barbate y Tarifa colaboran de forma activa en la llegada de inmigrantes a la costa gaditana

17/08/2017 - 16:32

Los ayuntamientos de Barbate y Tarifa (Cádiz) colaboran de forma activa en la atención de inmigrantes a la costa gaditana, como ha ocurrido en las últimas 48 horas, viéndose inmersos en este tipo de situaciones porque son las dos localidades que mayor número de personas reciben.

CÁDIZ, 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de Asuntos Sociales de Barbate, Ana Pérez, ha valorado a Europa Press que "se trata de un drama social y es nuestra responsabilidad darles una atención primaria que garantice su salud tras una experiencia tan dura".

Por ello, desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía) en los últimos meses la mejora del módulo de atención a inmigrantes de Cruz Roja ubicado en el puerto, ya que el "estado de deterioro" del existente hasta entonces imposibilitaba su uso en condiciones dignas.

Esta petición, ha anunciado el Ayuntamiento barbateño, se ha materializado en las últimas semanas con la instalación en el puerto pesquero de Barbate de nuevos módulos para tal fin, que actualmente se encuentran a falta de agua y luz para comenzar a funcionar adecuadamente. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha pedido a las administraciones competentes más dotación para la atención a inmigrantes ante la oleada de embarcaciones que se viene sucediendo este verano, así como mayor seguridad para que su llegada no se convierta en "una desgracia que haya que lamentar".

En cuanto a la atención que reciben los inmigrantes desde la administración local, tanto Protección Civil como Bomberos y Policía Local colaboran y apoyan todas las actuaciones realizadas en la zona en conjunto con los equipos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja. Asimismo, la Delegación de Asuntos Sociales mantiene acuerdos con Cáritas para la donación de alimentos y vestido destinados a la atención de los inmigrantes a su llegada a puerto.

Finalmente también ha destacado que Barbate tiene la consideración de 'Ciudad refugio', por lo que mantiene un programa de ubicación para familias que huyen del conflicto sirio.

Por su parte, el alcalde de Tarifa, el socialista Francisco Ruiz, ante la llegada masiva de inmigrantes, se ha puesto a disposición de la Subdelegación del Gobierno "por si hace falta la cesión de instalaciones municipales" para la atención de estas personas.

A su vez, Ruiz ha destacado que "lo ocurrido no es normal, hay una llegada constante de inmigrantes" en general a las aguas de la localidad, "pero este pico no es normal", y ha confiado en que no se vuelva a repetir.

Finalmente, el alcalde tarifeño ha querido mostrar la solidaridad de la localidad con estas personas y mostrar su total disposición a colaborar con las administraciones competentes.