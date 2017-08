Junta apunta sobre el informe de la Cámara de Cuentas de sueldos en Salud que "no son directivos sino jefes de servicio"

17/08/2017 - 16:51

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reconocido la existencia de "criterios discrepantes" con el informe de la Cámara de Cuentas sobre retribuciones en el sistema sanitario andaluz, sobre lo que ha dejado claro que "el informe habla de ciertos profesionales que no son directivos sino jefes de servicio".

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera ha dejado claro que "aquellos que la Cámara considera directivos no lo, son, sino que son jefes de servicio de las empresas públicas sanitarias", toda vez que en las empresas públicas los jefes de servicio "se llamada directores de áreas de gestión integrada, pero realizan tareas de gestión pero también tareas asistenciales, como entrar en quirófano o pasar consulta", similar a la tarea realizada por los jefes de servicio de los hospitales del SAS.

Ha reconocido que este debate "lo llevamos teniendo mucho tiempo pero la Intervención de la Junta, tras explicárselo, lo tiene claro", pero ha lamentado que la Cámara de Cuentas en su informe "compute a los jefes de servicio de las empresas públicas como si fueran directivos y altos cargos, y no lo son".

Por tanto, Montero, que fue consejera de Salud, ha dejado claro que "no es verdad que hayan cobrado sobresueldo, sino que han cobrado por tareas inherentes a su trabajo, toda vez que si hacen guardias, deben cobrarlas", por lo que ha aseverado que la Junta "no le va a pedir a un profesional que devuelva el dinero por las guardias que ha realizado".

Ha explicado que la Cámara de Cuentas "al considerarlos directivos, cree que el límite que supone la retribución de la presidenta de la Junta debería limitar su retribución", pero ha dejado claro que "no son conceptos irregulares ni sobresueldos, sino que el criterio que utiliza la Cámara es el excedente sobre el salario máximo de la presidenta de la Junta, y la Cámara considera que no lo deberían haber cobrado", un criterio que la consejera y la Junta no comparte, ya que "ese profesional ha hecho guardias y no es un directivo".

Tras expresar su respeto por el trabajo de la Cámara de Cuentas, la consejera ha recordado que "cada departamento tiene una peculiaridad y hay que conocerlas a fondo para evitar confusión".

"El criterio de la Cámara es erróneo porque no son directivos ni altos cargos, sino jefes de servicio", ha aseverado la consejera, quien ha recordado que en el SAS "hay un gran volumen de profesionales sanitarios que cobran por encima del salario de la presidenta de la Junta, que no tiene un salario alto".

CAMBIO DE NOMBRE

Montero ha reconocido que "en algún momento nos hemos planteado cambiarle el nombre a esa figura de jefe de servicio en las empresas públicas sanitarias", por lo que cree que "hará que plantear un cambio de nomenclatura para que no se genere confusión en la Cámara de Cuentas".

"Las retribuciones de estos jefes de servicios son legales, y no se debería aplicar la limitación del sueldo de la presidenta de la Junta", ha aseverado la consejera, quien niega insumisión pero recuerda que la Intervención es su órgano fiscalizador "y dio conformidad a las nóminas".

"Puede haber discrepancias y criterios discrepantes", ha añadido Montero.