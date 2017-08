Alpha Blondy y Chronixx ponen voz a la recta final del Rototom a través de un "apasionante viaje musical"

17/08/2017 - 17:06

El Rototom Sunsplash encara su recta final con "un apasionante viaje musical" que sobre los escenarios tendrá, entre otros protagonistas, a dos de las grandes voces del reggae contemporáneo: la estrella marfileña Alpha Blondy y el joven artista jamaicano Chronixx, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

CASTELLÓN, 17 (EUROPA PRESS)

Seydou Koné (Costa de Marfil, 1953), más conocido como Alpha Blondy, presentará junto a su banda, 'The Solar System', algunos de los grandes éxitos que jalonan una dilatada trayectoria musical que arrancó en 1982 y que le ha convertido en uno de los artistas más destacados del panorama actual.

Este mismo día, junto a él estará uno de los máximos exponentes del llamado 'Reggae Revival' que ha vivido Jamaica en los últimos años: 'Chronixx', acompañado por su banda 'Zinc Fence Redemption'. En mitad de la gira y tras lanzar su primer álbum de larga duración, 'Chronology', esta actuación dará a buen seguro mucho que hablar en el mundo del reggae los próximos años.

El dub vanguardista de los veteranos afincados en Londres 'African Head Charge' y la música new-age de acordes graves del dueto español 'Iseo & Dodosound' confirmarán una vez más el compromiso del Rototom con los nuevos sonidos del reggae.

La historia de este género musical estará además especialmente presente en la carpa de la 'Reggae University'. Por un lado, el propio Alpha Blondy será el protagonista indiscutible de la sesión titulada 'Cocodry Rock. Alpha Blondy and the birth of African Reggae'.

Por otra parte, la trayectoria del Rototom Sunsplash, desde sus orígenes hasta la actualidad, saltará de nuevo a la gran pantalla en el 'Film Fest' a través de la proyección del documental 'More than Twenty Reloaded'. Dirigido por Tommaso d'Elia y Silvia Bonani, la película resume los ocho capítulos del documental que narra la historia del festival, además de aportar nuevos contenidos inéditos.

ÁFRICA Y LOS ESTEREOTIPOS

En cuanto al Foro Social, este viernes se abrirá un espacio de análisis y reflexión en relación a "los tópicos existentes sobre el continente africano". El debate titulado 'África contada desde los media: la fabricación de los estereotipos' abordará aspectos como las noticias que aparecen en los medios de comunicación o incluso en el tipo de papeles que el cine ofrece a los actores y actrices africanas.

Los ponentes serán Lucía Mbomio, afrodescendiente, periodista y reportera que además forma parte del Alto Consejo de las Comunidades Negras; así como Gemma Solés i Coll, editora de Wiriko, una de las publicaciones más rigurosas sobre África; y Javier Mantecón, gestor cultural, fundador, comunicador y especialista en historia antigua, patrimonio histórico, cooperación cultural y África.

También este viernes tendrá lugar el debate 'Movimientos y redes sociales que están cambiando África'. Una sesión que mostrará cómo, al igual que el colectivo afrodescendiente trata de "romper tópicos" fuera del continente, también desde África existen grupos ciudadanos e intelectuales que "están transformando las realidades de sus países para, a su vez, provocar un cambio en la propia percepción 'occidental'".

Sebastián Ruiz, analista político del magazine cultural Wiriko, y Firoze Manji, experto en movimientos sociales y expresidente de Amnistía Internacional en África, darán forma a este debate.

TALLERES DE MALABARES, ACOBRACIAS Y EQUILIBRIOS

Por otro lado, los amantes del circo tendrán hoy la oportunidad de conocer de cerca las propuestas que en este momento se están llevando a cabo en este campo en la Comunitat Valenciana. Profesores y alumnos de las diferentes escuelas que conforman la Asociación Valenciana de Circo organizarán diferentes talleres para que personas de todas las edades aprendan a desenvolverse, siempre en la medida de sus posibilidades, con los malabares, las acrobacias o los juegos de equilibrio, entre otras especialidades.

La asociación también organizará un cabaret de circo en el que diferentes artistas mostrarán sus habilidades a través de todo tipo de técnicas, incluidos los aéreos.

La música de la fiesta Sabar que los Hermanos Thioune organizarán en el escenario del African Village acompañados de diferentes invitados y muchas sorpresas; la presentación del documental Nugant Cordes en Pachamama o un espectáculo de microteatro con marionetas en Magicomundo completan la agenda prevista para este viernes.

UN FESTIVAL "VERDE Y COMPROMETIDO"

Por otro lado, desde que comenzó este festival "verde y comprometido", el pasado 12 de agosto, y hasta el miércoles 16, mediante la utilización de las fuentes de agua que se han instalado en diferentes puntos del recinto el festival, se ha conseguido evitar el vertido de 50.000 botellas de plástico al medio ambiente.

En total, a través de estas fuentes se han dispensado unos 25.000 litros de agua potable. Esto supone además que, únicamente durante estos cinco días, se ha evitado evitado la producción de 1.240 kilos de plástico, la emisión de 2.852 kilos de CO2 a la atmósfera y el uso de 21.700 litros de agua para fabricar los envases.

Además, el certamen ha puesto en marcha una campaña para que los asistentes puedan contribuir a la financiación de una furgoneta adaptada de 9 plazas para la Asociacion de Esclerosis Múltiple de Castellón. Para ello, se han instalado unos contenedores especiales en diferentes puntos del recinto en los que el público puede depositar los recipientes al terminar de usarlos.

Cada vaso se convertirá en un donativo y, por el momento, ya se han recaudado unos 5.700 euros de los cerca de 20.000 que necesita la Asociación para adquirir el vehículo.