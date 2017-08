Gerpe exige al PSOE local de Coristanco "argumentos" para retirar la moción y pide la expulsión de su responsable

17/08/2017 - 17:32

El alcalde recuerda que el PP también suscribió la moción, que se debatirá el día 25

El único concejal socialista en el Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, ha reclamado a la dirección local del PSOE "argumentos válidos" para retirar la moción de censura que presentó con el apoyo de los seis ediles del PP. Además, ha reclamado al partido la expulsión del secretario xeral del PSOE en este municipio, Aurelio Sánchez.

Mientras, el alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), ha argumentado que "siempre ha estado abierto a propuestas", en respuesta a las explicaciones dadas para justificar la presentación de la moción.

También ha insistido en que "la pelota está en el tejado del PSOE, pero también del PP, que la firmaron", ha añadido sobre este documento y al ser preguntado si confía en que finalmente se retire.DIFERENCIAS EN EL SENO DEL PSOE

Después de que la ejecutiva provincial rechazase apoyar la moción de censura e instase a su retirada, el único edil socialista ha reiterado que desde el PSOE local de Coristanco -del que no es militante- no se han puesto en contacto con él.

Además, ha dicho que tendrán que darle "argumentos válidos" para retirarla. También ha manifestado que la moción de censura no se presentó por iniciativa suya sino que respondió a una votación de la militancia, en concreto de "cinco" personas.

"Nunca me posicioné a favor o en contra porque no se me permitió participar ni votar nada", ha señalado al delegar toda la responsabilidad en la Agrupación Local. De la misma, ha cuestionado la actuación en este caso del secretario xeral, Aurelio Sánchez, del que ha pedido su expulsión del partido.

En concreto, considera que, con sus manifestaciones, "ha ensuciado la honorabilidad" del secretario provincial del PSOE, Julio Sacristán, quien, tras reunirse con el partido en Coristanco, atribuyó a una "situación excepcional" la presentación de la moción.

DEBATE EL DÍA 25

Mientras, la fecha para debatir la moción permanece fijada para el 25 de agosto, a las 12,00 horas, según ha confirmado a Europa Press el alcalde Amancio Lavandeira, quien ha ratificado que ha mantenido contactos con el responsable del PSOE local "para preguntarle su opinión" sobre lo sucedido.

Preguntado si ha habido acercamientos para lograr que se retire la moción, ha insistido en que se trata de una cuestión "enquistada" dentro de la agrupación socialista. "La pelota está en su tejado, pero también en el del PP que la firmaron", ha añadido sobre el documento presentado.