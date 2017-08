Salud pondrá en marcha en septiembre una nueva Unidad de Transexualidad dependiente de Andraize

17/08/2017 - 17:34

El Gobierno de Navarra ha indicado que la nueva Ley Foral LGTBI+ "obliga a modificar el modelo de atención"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra pondrá en marcha en septiembre una nueva Unidad de Transexualidad dependiente del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Andraize.

Una iniciativa para dar respuesta al "nuevo modelo de atención" contemplado en la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, que "establece como uno de sus principios fundamentales el reconocimiento de la autodeterminación de la identidad sexual sin necesidad de someterse a prueba psicológica o médica alguna", ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Este cambio normativo "obliga a modificar el modelo de atención que se viene prestando a las personas transexuales eliminando toda referencia al carácter patológico y en consecuencia suprimiendo los requisitos establecidos para el diagnóstico que hasta el presente se incluía en el ámbito de las enfermedades mentales", ha indicado el Gobierno.

"En tanto no se ponga en marcha la nueva unidad multidisciplinar ya no procede aplicar el protocolo diagnóstico que se venía aplicando y por tanto no procedía citar a nuevos pacientes en las consultas de psiquiatría y psicología como se venía haciendo en la UNATI", ha remarcado el Ejecutivo navarro. En el período de transición se podrán citar, eso sí, consultas informativas con la Educadora Sanitaria.

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha precisado que, conforme a lo establecido por la nueva Ley Foral, "haber mantenido el modelo asistencial hubiera sido ilegal y por ello el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se ha visto obligado a posponer las nuevas citas hasta la puesta en marcha de la nueva Unidad".

Por otra parte el cambio de modelo de atención "no afecta al seguimiento de los pacientes en tratamiento que siguen siendo atendidos tanto en las consultas de Endocrinología como en Pediatría estando prevista la programación de las consultas de revisión pertinentes en el mes de septiembre". "Es habitual que en el verano se demoren las citas debido a las vacaciones del personal especializado de la unidad que no pueden ser sustituidas", ha apuntado.

El Departamento de Salud está trabajando en la "aprobación inminente" de una Orden Foral por la que se regula la creación de la nueva Unidad de Transexualidad, ha destacado el Ejecutivo foral que ha resaltado que "a la hora de valorar el impacto de estas medidas ha de considerarse la dificultad que conlleva un cambio organizativo y de modelo asistencial sobrevenido y en período vacacional".