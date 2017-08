Junta empezará en septiembre las reuniones con Cs sobre Sucesiones y critica el "silencio" de Montoro para armonizarlo

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, espera que en septiembre comiencen las reuniones con Ciudadanos para seguir reformando el impuesto de Sucesiones y Donaciones, de cara a los presupuestos de 2018, tras lo que ha criticado el "silencio" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a la hora de armonizar dicho impuesto.

Montero ha reconocido que este mes de agosto "es importante" en la Consejería para elaborar el presupuesto, de forma que "estamos trabajando de forma intensa para que en septiembre empiecen las reuniones con Ciudadanos, que es el interlocutor privilegiado por hacer posible la investidura de la presidenta", de forma que "en septiembre estaremos en condiciones para reunirnos para plantear ese equilibrio entre preferencias de Ciudadanos, las de la Junta, que van en la línea de blindar servicios públicos fundamentales y que sean servicios de excelencia, y los ingresos".

La consejera ha explicado que la Junta aún no tiene una posición sobre Sucesiones "hasta que no veamos claramente como hacer para permitir la revitalización de servicios públicos", siendo consciente de que para Ciudadanos el impuesto es la "prioridad fundamental y el requerimiento que más pone Ciudadanos sobre la mesa".

"Se han ido dando pasos, y Ciudadanos quiere seguir profundizando en la reforma del impuesto, algo que incluiremos en la mesa para un acuerdo global de presupuestos", ha aseverado Montero, quien recuerda que "tras un tiempo prolongado de crisis es de justicia revitalizar los servicios públicos fundamentales, por lo que debemos acompasarlo todo".

Montero ha explicado que actualmente está haciendo cálculos sobre ingresos fiscales de Sucesiones, Actos Jurídicos Documentados o fondos europeos "y cuanto más avanzado estemos, más capacidad tendremos de acertar", tras lo que ha apuntado que la recaudación "ha bajado algo".

"IRRESPONSABILIDAD" DEL PP

Montero ha criticado la "irresponsabilidad" del PP-A, toda vez que "la pedagogía fiscal no es solo responsabilidad de la Junta", de forma que considera "irresponsable" el "silencio" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a esta materia, cuando "es un impuesto estatal y si se quiere armonizar debe ser en clave nacional". Ha recordado que los expertos "abogan por su mantenimiento pero ven necesaria su armonización, no su supresión".

"No he escuchado hablar a Montoro sobre Sucesiones, a pesar de ser un impuesto estatal; no ha dicho nada como si no fuera con él", ha aseverado Montero.

Asimismo, ve "francamente irresponsable" la actitud del PP-A"porque debe responder si elimina un impuesto, cómo piensa entonces recaudar los recursos para poder financiar sanidad o educación", y ha alertado de que "cuanto más se debiliten sanidad o educación, mayor tendencia a suscribir pólizas de seguro privadas".

"Echo de menos más pedagogía fiscal en el PP", ha aseverado Montero, quien recuerda que el Gobierno "puede suprimir si quiere el impuesto, la Junta no lo puede hacer", pero considera que al PP "le importa poco el impuesto, sino que lo utiliza como ariete para desprestigiar los servicios públicos y desgastar a los gobiernos de turno; es puro oportunismo político del PP".

PRESUPUESTOS 2018

Sobre los presupuestos, la consejera ha recordado que "siempre son ejercicios difíciles y complicados", y ha apuntado que "queremos cuadrar el hecho de devolver a los ciudadanos el esfuerzo hecho por la crisis, pero es de justicia que los empleados públicos se puedan recuperar tras siete años de ajustes duros", aunque insiste en que su obligación es "!pactar con una formación política con sus preferencias, armonizarlos y hacerlo posible", unido a nuevas medidas como la renta básica, que entrará en vigor en 2018.

"Para todo ello, hay que hacer muchos números y elaborar muchas parrillas de prioridades", ha aseverado la consejera, quien ha criticado la "irresponsabilidad" del PP, el cual "cuando se destinan más recursos a servicios públicos, el PP entonces reclama más recursos en aquellas áreas donde se ha bajado el gas; hay que tomar decisiones y establecer prioridades, las necesidades son muchas y hay que hacer un gran esfuerzo porque cada parte tiene unas necesidades que hay que acompasar con los recursos que tenemos".