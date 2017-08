El padre de Juana Rivas recomienda a su hija que no entregue a los niños hasta el final del proceso judicial

17/08/2017 - 18:18

Manuel Rivas, el padre de Juana, la madre de Maracena (Granada) que permanece ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ha recomendado a su hija que no entregue a los menores, de once y tres años, "hasta el final" del proceso judicial y que "no salga" hasta que no se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

A este tribunal con sede en Estrasburgo, tiene previsto acudir el equipo jurídico de la madre de Maracena después de que el Constitucional decidiera no ampararla para que no tuviera que devolver a sus hijos al progenitor.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Manuel Rivas ha señalado, preguntado sobre si fue "testigo" de malos tratos en la pareja, que vio a su hija con un "moratón" en Italia, donde convivió con Arcuri después de que fuera condenado, y que tanto ella como su excompañero sentimental le dieron versiones distintas de qué le había sucedido. Juana le dijo que se había caído cuidando unas plantas, y él que ella se había tropezado en el cuarto de baño, ha recordado, interpretando que ninguno le estaba diciendo la verdad.

Sin embargo, su hija "siempre" le decía que no podía estar en Carloforte, la isla donde trabajaba con Arcuri alquilando habitaciones turísticas, en un edificio donde vivían con sus hijos. Tenía "muchos problemas" pero "no le decía lo que era", ha agregado el padre, que le habría recomendado, de haber sabido de malos tratos, que se volviera a España como finalmente ella hizo.

Manuel Rivas ha señalado que, en su opinión, Arcuri es un "maltratador", aunque diga lo contrario, y que "nada más quiere hacerle daño a ella, incluso arrebatándole a los niños", si bien "nadie" va a cuidar mejor de los hijos que su madre.

En este caso, a su juicio, los jueces "no han llevado la ley bien llevada" y, según Rivas, "han tenido oculta esa denuncia que ella puso" por lo que el sistema está funcionando "un poco mal".

Aunque ha señalado que no tiene contacto con Juana Rivas, su padre le ha recomendado que los menores estén "hasta el final" del proceso judicial con ella pues, en opinión del abuelo de ellos, "una vez que los entregue, ¿quién va a ir a por los niños a Italia?".

Según ha señalado a Canal Sur Televisión Manuel Rivas, ha sabido por terceras personas que los menores están bien, y "están al margen" de la situación de su madre, como si estuvieran "pasando unas vacaciones" en un "sitio tranquilo". Sin embargo, su hija tiene la "preocupación de que le van a quitar, en cualquier momento, a sus hijos".