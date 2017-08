EA denuncia ante el Ministerio el proyecto de revisión del decreto de valorización de escorias

17/08/2017 - 18:31

El Ministerio "sigue con atención" la tramitación

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente la gestión de escorias en Cantabria, así como el proyecto de revisión del decreto de valorización, dictaminado favorablemente por el Consejo Asesor de Medio Ambiente el pasado mes de junio.

EA ha remitido un escrito al Ministerio en el que solicita información sobre las medidas adoptadas para "corregir y evitar" la consolidación de la propuesta de modificación del decreto de valorización de escorias de Cantabria, actualmente en fase informe por parte del Consejo de Estado.

Los ecologistas afirman que el ministerio mantiene, "como mínimo, serias reservas y cautelas" respecto a determinados usos que pretende darse por parte de la Dirección General de Medio Ambiente a estos residuos.

Así, explica que en su primera contestación acusando recibo del escrito, la Subdirección General de Residuos, dependiente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, señala que "el asunto no había pasado por alto y veníamos siguiendo con atención su tramitación con la intención de poner en conocimiento de las autoridades de Cantabria nuestro punto de vista respecto a lo regulado en esta pieza legislativa, pues consideramos que las operaciones de valorización de residuos deben hacerse en condiciones que garanticen la protección de la salud de las personas y el medio ambiente, y particularmente en este caso la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación".

EA señala que el decreto de valorización de escorias publicado por el Gobierno de Cantabria en el año 2006 con el objetivo de dar una segunda vida a estos residuos y evitar que terminasen en los vertederos, en realidad "ha servido fundamentalmente para diseminar cientos de miles de toneladas por diversas canteras sin las mínimas medidas y cautelas de prevención y control de la contaminación, particularmente en la zona de Revilla de Camargo".

Añade que en el proceso de revisión de dicho decreto, la Dirección General de Medio Ambiente "no ha abordado en absoluto la grave situación generada", lo que a su entender "no es extraño por sus graves responsabilidades en cuanto a inhibición en la vigilancia ycontrol, cuando no de abierta complicidad con muchos desmanes acaecidos a lo largo de estos años", sostiene EA en un comunicado de prensa.

"Ahora la Dirección General de Medio Ambiente pretende legislar sobre hechos consumados con la premisa fundamental de dar una salida a los productores de estos residuos y que puedan deshacerse de ellos de una forma barata, aunque ello suponga un riesgo inaceptable, fundamentalmente el relleno de cualquier cantera con la únicacondición de una impermeabilización de la capa superior, en terrenos, la mayoría de los casos, con sustratos geológicos de carácter muy permeable", señala Ecologistas en Acción.

Asimismo, denuncia que este proceso de revisión se soporta en "estudios encargados y sufragados por las industrias generadoras por un lado y las canteras por otro, con conclusiones, como mínimo, bastantes dispares, al igual que los intereses de sus promotores".

También critica que gran parte de esos informes no se hayan hecho públicos en su totalidad "por el veto de las industrias"; y que las condiciones propuestas en el proceso de revisión en cuestiones fundamentales "se hacen de forma sesgada e incompleta" a las analizadas en dichos estudios.