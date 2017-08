La Junta reafirma que en la actualidad los chiringuitos son competencia del Gobierno central

17/08/2017 - 19:04

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz ha reafirmado a la Demarcación de Costas la misma respuesta que ya diera el pasado 7 de agosto en relación a los chiringuitos de Cádiz, y ha indicado que en la actualidad "estas ocupaciones deben considerarse como ocupaciones sin título" siendo así competencia del Gobierno central.

CÁDIZ, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Junta a Europa Press, "cuando expira el periodo de otorgamiento incluido en el título que habilita a estas instalaciones, el derecho de ocupación del dominio público se entiende extinguido por vencimiento de plazo". Por tanto, "no tienen título", ha atajado.

Y en lo que respecta a las instalaciones sin título, "la Junta no tiene competencias", correspondiendo a la administración general del Estado como titular del Dominio Público Marítimo-Terrestre, cuando no existe el título correspondiente o éste se ha extinguido. En cambio, Costas indicaba este miércoles que "las competencias ejecutivas plenas" son de la Junta.

Asimismo, la Junta ha destacado que los chiringuitos "no pueden encontrarse en situación de precario" como indicaba la Demarcación de Costas, porque esto supondría que cuentan actualmente con una autorización provisional y la Junta no ha emitido tal autorización. "No son instalaciones en precario, son instalaciones sin título", dice.

En otro orden de cosas, respecto al canon por la ocupación de superficie en estas instalaciones, un aspecto también aludido por la Demarcación de Costas, la administración autonómica ha asegurado que solicitó a la demarcación que fijara la cuantía, ya que el establecimiento de los cánones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre competen a las distintas demarcaciones de costas. Y en cambio, ésta "no ha detallado un canon" para dicha ocupación, no siendo competencia de la Delegación de Medio Ambiente hacerlo.

Finalmente, ha detallado que "hay precedentes en los que, en caso de controversia en cuanto a las competencias, finalmente la propia Abogacía del Estado ha dado la razón a la Junta respecto a Costas".