El cardenal hondureño pide a Dios liberar a su país de la confrontación y la violencia

Tegucigalpa, 17 ago (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió hoy que Dios liberé a su país de la "confrontación inútil" y la violencia que afecta a los más débiles y pobres, al inaugurar una exposición de una réplica de la Sábana Santa, "icono" que, según sus palabras, representa a Jesús.

"Ese amor que ha tomado sobre si todo el mal del mundo para librarnos de su dominio, queremos que él también libre a nuestra Honduras del mal, del odio, de la confrontación inútil para que todos pensemos que lo único que salva es el amor, lo que revive es el amor", dijo Rodríguez durante su discurso en la inauguración.

Destacó que el "rostro desfigurado" que parece dibujarse sobre el lienzo, que según la tradición envolvió el cadáver de Cristo tras la crucifixión, "asemeja los rostros de tantos hondureños heridos por una vida que no respeta su dignidad, por muertes y violencia que afligen a los más débiles y los más pobres".

La Sábana Santa, una de las piezas que más controversias suscitan de la Cristiandad debido a las dudas sobre su autenticidad, se encuentra en la Basílica Menor de Suyapa, en la capital hondureña, ciudad en la que permanecerá hasta el 27 de agosto.

Tras venerar la réplica de la "Síndone", el cardenal hondureño dijo que la Sábana Santa "nos lleva la palabra única y ultima de Dios, el amor hecho hombre, encarnado en nuestra historia, el amor misericordioso de Dios".

La imagen dibujada en la tela de lino "transmite una gran paz y es lo que queremos para nuestro país, para los próximos meses aún en medio de cualquier confrontación no debemos perder la paz".

Además, transmite "una energía única, potente" y aseguró que "lo que esta grabado en el lienzo no es pintura, no es simplemente sangre, es energía" que "nos dice tengan confianza, no pierdan la esperanza, la fuerza del amor de Dios, del resucitado, todo lo vence".

El religioso indicó que los hondureños que asistan a la exposición, denominada "¿Quién es el hombre de la Sábana?" e inaugurada en Tegucigalpa, no solo deben "observar sino venerar" la imagen que se dibuja en la reliquia.

"Es una mirada de oración, no vamos a ver simplemente, nos vamos a dejar mirar, ese rostro de Jesús tiene los ojos cerrados, sin embargo misteriosamente nos mira y en el silencio nos habla", subrayó.

Dijo además que la imagen de la Sábana Santa "nos invita a contemplar a Jesús de Nazareth, esta imagen grabada en el lienzo habla a nuestro corazón y nos invita a subir al monte Calvario a mirar el madero de la cruz".

El cardenal hondureño dijo que espera que la experiencia de observar una réplica de la Sábana Santa "aumente la fe (y) fortalezca la esperanza" de sus compatriotas y "se vuelva sobre todo amor".

El amor puede "ser capaz de sanar todas las heridas, especialmente del odio, para que Honduras siga adelante construyendo y no destruyendo, para que todos entendamos que este amor de Dios por nosotros, que le llevo a sacrificar a su divino hijo, es para construir y para que todos seamos mejores a través de la fe y del amor", enfatizó el religioso hondureño.

La réplica del Sudario de Turín, que ha sido donada a Honduras por el Museo de la Síndone, fue exhibida los días 14 y 15 de agosto en San Pedro Sula, norte hondureño.

La Sábana Santa, que mide 4,42 metros de largo por 1,13 metros de ancho y resultó dañada en 1532 por un incendio, fue sometida a una reparación en 2002, cuando se le quitaron los parches que le habían colocado dos monjas clarisas de Chambéry (Francia).