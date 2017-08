TMB permite viajar sin billete en Metro y bus en Barcelona

17/08/2017 - 21:13

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permite este jueves viajar sin validar el título de transporte tanto en el Metro como en el autobús en Barcelona.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha informado a través de su cuenta de Twitter, esta decisión se debe a la "situación excepcional de colapso" tras el atentado en la Rambla de Barcelona.

El servicio de Metro funciona parcialmente en algunas líneas: en la L1, los trenes no paran en las estaciones de Universitat y Catalunya; en la L2 sólo hay servicio entre Sagrada Família y Badalona Pompeu Fabra; en la L3 no hay servicio entre España y Fontana, y en la L4 los trenes no paran en Passeig de Gràcia.