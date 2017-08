Torneopolo.- Ayala se mantiene invicto en la Copa de Oro Santa María Polo Club de alto hándicap

17/08/2017 - 23:26

El 46º Torneo Internacional de Polo, que se celebra en Santa María Polo Club, en Sotogrande, en término de San Roque (Cádiz), ha acogido este jueves partidos de la Copa de Oro Santa María Polo Club de alto hándicap y de la Copa de Oro Aerolíneas Argentinas de Mediano hándicap en las canchas de Los Pinos.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Ayala Polo Team ha derrotado a La Indiana por 16 a 8 en la cuarta jornada de la Copa de Oro Santa María Polo Club y se mantiene invicto en el trofeo más importante del 46º Torneo Internacional de Polo. La formación del patrón filipino Íñigo Zobel se ha marcado otra gran actuación, al igual que lo hizo en el debut ante Dubai, para llevarse el partido de forma clara y merecida.

Con un parcial de 4 a 0 en el primer 'chukker', Ayala ha dejado bien claras sus intenciones ante La Indiana en el partido que se ha jugado en la cancha 3 de Los Pinos, sede principal del Santa María Polo Club. Y en los siguientes 'chukkers' no ha hecho más que confirmarlo ya que mantuvo un gran nivel e intensidad en el juego hasta el final.

La Copa de Oro Santa María Polo Club continúa este viernes con la reedición de la final de la Copa de Plata Maserati, Lechuza Caracas contra Dos Lunas A&G Banca Privada. Este encuentro se jugará en la cancha 2 de Los Pinos desde las 19,00.

Gregorio Gelosi (Ayala Polo Team) ha declarado tras el partido que "ganamos bien, se jugó muy bien, la verdad, pero no hay que confiarse. Es un torneo muy parejo, quedó demostrado en la Copa de Plata, así que no hay que confiarse e ir partido a partido. Hoy me sentí mucho mejor que el otro día, fue otra cosa, me agarró más preparado, con los caballos jugados, y la verdad es que con los compañeros que tengo se hace todo muy fácil". Gelosi ha señalado que "me siento muy cómodo con ellos y trato de hacer lo que Facu (Pieres) y Santi (Laborde) me piden".

EQUUS Y BARDÓN GANAN EN EL MEDIANO HÁNDICAP

Equus, campeón de la Copa de Plata, se mantiene imbatible también en la Copa de Oro Aerolíneas Argentinas tras ganar su encuentro ante Golden Goose Deluxe Brand por 10 a 7. El equipo del patrón alemán Peter Silling lleva dos triunfos en dos partidos y quiere mantener la racha en el trofeo más importante de este nivel.

También se mantiene en la racha triunfal en la Copa de Oro el equipo de Bardon que este jueves, tras vencer a Twenty 20 por 11 a 9, también suma dos victorias en dos partidos jugados.

De otro lado, la Copa de Oro Isolas 1892 disputará este viernes una jornada completa desde las 11,00 en Puente de Hierro. Los partidos enfrentarán a Sapphire con Jolly Rogers, a La Mangosta con La Clarita y finalmente Sardañola se medirá con FCT Sotovila.

Las Copas de Oro del 46º Torneo Internacional de Polo del Santa María Polo Club encaran este fin de semana su ecuador. La etapa principal de esta competición finalizará el próximo 27 de agosto, con el campeón de la Copa de Oro Santa María Polo Club de alto hándicap, después de que hayan participado en el torneo un total de 21 equipos y los mejores polistas que existen actualmente.