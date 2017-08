Comunidad advierte que ante esos ataques "sólo cabe la unidad de España" y habla de ataque a una sociedad

18/08/2017 - 8:50

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha condenado el atentado perpetrado en Barcelona este jueves y ha expresado su más "absoluta repulsa y condena", ya que, ha destacado, "se trata de un ataque no solo a una ciudad, sino a toda una sociedad y sistema democrático que no debe y no se va a amedrentar ante el terrorismo; no lo vamos a hacer".

MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Según López Miras, ante esos ataques terroristas "solo cabe la unidad de España y de todos los españoles para defender nuestra libertad y la del resto de territorios".

Desde el Gobierno murciano, ha asegurado, "estamos comprometidos con ellos". "Nos merecemos un mundo en paz y por ello deben regir en nuestra sociedad valores como el respeto y la tolerancia", ha indicado.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo murciano ha trasladado su solidaridad a la ciudad de Barcelona, a las víctimas y familiares "en estos momentos tan difíciles".

A las 12.00 horas el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, tiene previsto presidir el minuto de silencio convocado por el Gobierno regional con motivo del atentado de Barcelona. Será en la puerta principal del Palacio de San Esteban, frente a la Iglesia San Miguel.