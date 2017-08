PNV llama a la tranquilidad en Euskadi tras el atentado de Barcelona y a crear "tensión bien entendida" en la Ertzaintza

18/08/2017 - 9:23

"Somos muchas las sociedades que sabemos lo que es que, en nuestro nombre, alguien genere terror, y la injusticia que supone", asegura

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atuxa, ha realizado un llamamiento para que los vascos mantengan la tranquilidad tras el atentado yihadista cometido ayer en Barcelona y a crear "una tensión bien entendida" en Ertzaintza.

Además, ha asegurado que este tipo de actos terroristas no suponen que haya "un choque de civilizaciones, sino de terror puro y duro". "Somos muchas las sociedades en este mundo que sabemos lo que es que, en nuestro nombre, alguien genere terror, y la injusticia que supone", ha asegurado en referencia a ETA.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa se ha referido la reunión convocada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco para este viernes, justo un día antes de que comience la Aste Nagusia de Bilbao, y ha apuntado que se sabía que se estaba en alerta 4.

En este sentido, ha recordado las palabras de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, que aseguró que "la reunión es importante porque el suceso es de ayer mismo, pero también porque hay que empezar a generar esa pequeña tensión bien entendida entre las propias fuerzas de la Ertzaintza con respecto al nivel de alerta que ya existía".

Además, ha apuntado que, cuando empezó el verano y de cara a inicios de fiestas en pueblos y ciudades vascas, "se hacia un llamamiento también a la tranquilidad". "Ayer vimos en Barcelona que había un dispositivo previo que funcionó, de hecho, cuando ya sucedió, y hemos visto en todo el mundo, incluso con más nivel de Policía y de seguridad que nosotros estamos viendo que en Francia, incluso con el Ejército en la calle, ha vuelto a haber atentados. Nos teníamos que sentir tranquilos, por otra parte, protegidos, y sabiendo que hay un trabajo previo, pero que el terrorista siempre puede terminar atentando.

Hay que infundir seguridad, sobre todo, e intentar que, en lo que podamos, la vida siga transcurriendo en esa tranquilidad y en esa normalidad de paz, convivencia, y sobre todo, democracia y respeto a unos valores que tenemos que seguir defendiendo", ha añadido.

ATENTADO DE BARCELONA

Itxaso Atutxa ha calificado de "horroroso" el atentado de Barcelona y recordado que el terrorismo trata de "generar terror con cierta facilidad con ese tipo de acciones". "Generar el terror sigue siendo sencillo y evitarlo muy difícil", ha destacado.

Tras recordar a las familias de las víctimas, ha realizado un llamamiento a que se sigan las consignas "importantes" que trasladaron las instituciones catalanes, como "el tener prudencia y la no difusión de imágenes porque fue escandaloso en redes, con imágenes escabrosas".

Atutxa espera que atentados como éste "no vuelvan a ocurrir". También ha destacado que no se está "ante un choque de civilizaciones, sino de terror puro y duro". "No estamos hablando de una religión imponiendo algo", ha aseverado.

La representante jeltzale ha afirmado que "somos muchas las sociedades en este mundo que sabemos lo que es que, en nuestro nombre, alguien genere terror, y la injusticia que eso supone". "Es una generación de terror fácil, muy internacionalizada, muy globalizada, no hay fronteras para el terrorismo, y lo estamos viendo desgraciadamente muy cerca", ha indicado.

Además, ha calificado de "absolutamente acertado" el tuit del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el que dijo: 'Ninguna idea, soy idealista; patria, soy abertzale; ni fe, soy creyente, justifica la barbarie de Barcelona", ha manifestado.

"Compila todo aquello que genera esa aversión cuando vemos un atentado terrorista de este tipo porque se justifican desde muy diferentes aspectos. A veces han sido puramente ideológicos, de lucha de clases, de luchas religiosas, y nada, absolutamente nada justifica que alguien pueda tener derecho a decidir sobre la vida de los demás", ha asegurado.

Atutxa ha pelado a "esa defensa de los valores" como la libertad y la democracia. "Hay que seguir luchando por eso con esa calma, madurez, tranquilidad y civismo que ayer vimos en Barcelona", ha señalado.