Una colección de las Cantigas de Santa María llega a Siresa (Huesca) en el Festival en el Camino de Santiago

18/08/2017 - 9:41

Varias canciones de una colección de las Cantigas de Santa María serán las protagonistas de la actuación del Festival en el Camino de Santiago este viernes, 18 de agosto, de la mano del grupo de música Ensemble Ars Memoriae de Salas. La actuación, que tendrá lugar en el Monasterio de San Pedro de Siresa (Huesca) a las 21.00 horas, ofrecerá estas canciones del siglo XIII acompañadas de interpretaciones de instrumentos del periodo.

SIRESA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Las Cantigas albergan más de 400 canciones religiosas compuestas y recopiladas en la corte del Rey Alfonso X 'El Sabio'. Sus letras están escritas en galaico-portugués y narran diferentes milagros realizados por la Virgen María.

Entre estas composiciones se encuentran 22 piezas que describen milagros de la Virgen en conexión con uno de los santuarios más destacados de la Península Ibérica durante el Medievo, la Ermita de Santa María de Salas en Huesca.

EL GRUPO

Bajo la dirección de Mauricio Molina, los seis componentes del grupo reconstruirán el contexto interpretativo de cada pieza y proyectarán el significado de sus letras y melodías.

Todos los miembros del Ensemble Ars Memoriae de Salas comparten la pasión por el estudio y la interpretación de la música medieval Ibérica. Para ello, han estudiado las fuentes medievales, sitúando cada repertorio en su contexto.

Por su parte, Mauricio Molina es musicólogo e intérprete dedicado a la reconstrucción y la interpretación de la música de los siglos XI, XII y XIII. Tras graduarse en el máster de Interpretación Histórica en el Mannes College of Music de Nueva York, se doctoró de Musicología Histórica en el City University of New York Graduate Center.

Molina es además director y profesor del Curso Internacional de Interpretación de Música Medieval de Besalú, director de los grupos de Magister Petrus y Sendebar, y enseña musicología y organología en el Centre International de Musiques Médiévales en la Université Paul Valéry de Montpellier.

'Frame Drum in the Medieval Iberian Peninsula' es su libro publicado en 2010, el cual fue galardonado con el premio Nicholas Besseraboff de la American Musical Instrument Society como el más distinguido en organología de ese año. Su próxima obra literaria será 'La canción monódica en el Occidente medieval (850-1200)' y saldrá a la venta durante este año.