Los familiares empiezan a llegar al Instituto Forense para identificar a las víctimas

Barcelona, 18 ago (EFE).- Familiares de las víctimas mortales del atentado de ayer en Barcelona han empezado a llegar al Instituto de Medicina Legal de Cataluña, en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para ayudar a la identificación legal de sus allegados.

Los forenses han realizado esta noche las autopsias de las trece víctimas mortales del atropello que se produjo ayer por la tarde en La Rambla de Barcelona y que causó heridas de diversa consideración a un centenar de personas.

Fuentes del departamento de Justicia han explicado a Efe que una vez realizadas las autopsias, que determinan la causa de la muerte en cada caso, se va a proceder a identificar a las víctimas desde el punto de vista científico, es decir, a partir de muestras de ADN, el estudio de la morfología dental y huellas dactilares.

Además, se deben cruzar muestras de saliva de las víctimas con las de los familiares.

"Hasta que todo esto no esté completado no se podrá tener una identificación legal de las víctimas", han añadido las mismas fuentes, que han precisado que estos trabajos pueden alargarse varios días y que hasta que no concluyan no se podrán repatriar los cuerpos, en el caso de que sean extranjeros.

Al menos son dos las familias que se han desplazado ya esta mañana hasta el Instituto de Medicina Legal para ayudar en la identificación de los cadáveres.

Estos familiares son atendidos allí por psicólogos, trabajadores sociales y mossos d'esquadra y son entrevistados y sometidos a la pertinente muestra de saliva.

"El proceso de identificación legal depende en buena parte de estas muestras de las familias", afirman las fuentes consultadas. EFE