El pleno de Barcelona expresa su pésame por las víctimas y condena los ataques

18/08/2017 - 11:56

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído este viernes la declaración institucional unitaria del pleno extraordinario de la ciudad para condenar el ataque terrorista de este jueves en La Rambla y expresar el pésame a las familias y amigos de los heridos y fallecidos.

En una sesión extraordinaria celebrada en el Saló de Cent del consistorio, Colau ha condenado los "ataques brutales" que han provocado decenas de víctimas en toda Catalunya, y que se suman a los atentados en Bagdad, Orlando, París, Niza, Londres, Bruselas, Berlín o Manchester.

"No nos doblegaran", ha insistido, y ha asegurado que los ataques no cambiaran los valores de una ciudad valiente , y ha asegurado que no permitirán que el odio y el racismo arraigue en la ciudad, por lo que Barcelona seguirá siendo una ciudad de paz, según el texto.

También ha agradecido "la rápida y coordinada" respuesta de los cuerpos de seguridad y de emergencias, así como de los trabajadores de los servicios públicos: "La ciudad quiere reconocer la solidaridad de entidades, empresas y ciudadanía que, de forma proactiva e inmediata, se han puesto al servicio de la comunidad".

Colau ha destacado que, desde el primer momento, Barcelona ha recibido muestras de apoyo y el cariño de todos lados, y ha agradecido que ciudades y gente de todo el mundo haya hecho llegar sus mensajes de solidaridad en las últimas horas.

"El miedo no prevalecerá. Volveremos a pasear por La Rambla, y lo haremos con libertad y con amor por nuestra ciudad y por la vida", ha dicho.

ASISTENTES

Al pleno extraordinario han asistido los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello, Jaume Collboni y Janet Sanz, y los concejales del Gobierno municipal Agustí Colom, Laura Pérez, Daniel Mòdol y Monsterrat Ballarin.

También han asistido los líderes del resto de grupos municipales de Barcelona: Xavier Trias (Demòcrata), Carina Mejías (Cs), Alfred Bosch (ERC), Alberto Fernández (PP) y las concejales de la CUP Maria José Lecha, Maria Rovira y Eulàlia Reguant.

Entre el público se encontraba el portavoz del Govern, Jordi Turull; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PSC, Miquel Iceta, entre otros.