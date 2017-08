Sindicatos no descartan movilizarse en aeropuertos andaluces y creen que puede extenderse a todo el sector de seguridad

18/08/2017 - 12:26

Los sindicatos UGT y CCOO no descartan efectuar algunas movilizaciones en la seguridad de los aeropuertos andaluces por las malas condiciones laborales del sector, aunque no hay aún nada decidido en ese sentido, según han indicado a Europa Press varias fuentes consultadas, que estiman que las movilizaciones pueden extender a todo el sector de seguridad, no sólo a la de los aeropuertos.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Fuentes de UGT han indicado a Europa Press que en Andalucía los trabajadores de seguridad de los aeropuertos están a la espera y prevén convocar en unos días asambleas con los compañeros de los aeropuertos en Andalucía para ver qué decisión van a tomar en el sector de seguridad y si van a convocar protestas, aunque no descartan nada, dejando claro que hasta ahora mismo no hay decisión tomada.

Las fuentes piden que las empresas concesionarias del servicio de seguridad cumplan los convenios y se cierre un acuerdo sobre los convenios, aunque ha apuntado que "si sigue así también nos uniremos a las concentraciones", en el ámbito de la seguridad.

Tras recordar que tanto los trabajadores de Aena como de ENAIRE han convocado huelga para septiembre, fuentes de UGT han apuntado que las posibles movilizaciones en el sector de la seguridad "no sólo se harían en los aeropuertos, sino que se podría extender a cualquier área del sector de seguridad", toda vez que "ofrecemos nuestros servicios a un precio muy bajo".

"A la hora de pagarnos los complementos las empresas nos dicen que no tiene dinero, por lo que ya es hora de que el sector se levante y diga hasta aquí hemos llegado", han añadido fuentes de UGT, quienes lamentan que todas las empresas de seguridad "están prácticamente igual, y la mayor parte de las empresas no respetan el convenio nacional".

Para UGT, "hasta que el Gobierno no intervenga no se solventará esa situación", tras lo que ha pedido que "los servicios que ofrecen el Gobierno, los ayuntamientos o la Junta se lo ofrezcan a empresas que sí cumplan".

Por su parte, fuentes de CCOO han apuntado que los contratos a la baja "es una constante no solo en el sector de vigilancia sino en todos los sectores, como limpieza" en el seno de los aeródromos, por lo que "no se descarta para nada que haya movilizaciones".

Las fuentes han precisado a Europa Press que "los trabajadores de seguridad de los aeropuertos andaluces tienen problemas y carencias, pero en concreto los complementos que demandan en el aeropuerto de Barcelona son complementos que ya tienen ganados por sentencia judicial".

"En todas las empresas y servicios que operan en los aeropuertos hay ERE, ERTE y descuelgues de convenio y condiciones laborales mermadas", se han lamentado las fuentes.