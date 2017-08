Cifuentes: "Los españoles quieren ver a todos los partidos luchando contra el terrorismo yihadista"

18/08/2017 - 12:31

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que los españoles, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, quieren ver a "todos los partidos luchando contra ese enemigo común que es el terrorismo yihadista".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, ha asegurado que la situación generada por estos ataques terroristas es una "oportunidad perfecta" para que aquellos partidos políticos que no estén integradas en el pacto contra el terrorismo yihadista se sumen al mismo, como el caso de Podemos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que no se tiene que utilizar el terrorismo como "arma arrojadiza para debilitar al adversario", pero está convencida de que los españoles quieren ver a "todos los partidos luchando contra el enemigo común que es el terrorismo yihadista".

En este sentido, ha subrayado que todos los partidos políticos y los representantes de las principales instituciones van a estar presente en la concentración convocada en Barcelona, una "imagen de unidad" que todos están "esperando" y que "necesitan los españoles".

"CUANDO ATACAN A UNA CIUDAD ESPAÑOLA, NOS ESTÁN ATACANDO A TODOS"

Cifuentes también ha mostrado su apoyo y solidaridad con Cataluña y Barcelona, pues "desgraciadamente" Madrid conoce "muy bien" lo que es sufrir un ataque terrorista pues sufrió el atentado "más duro" de la historia de España. "Cuando atacan a una ciudad española, nos están atacando a todos", ha remachado.

En este sentido, se ha convocado por parte de la Comunidad de Madrid un minuto de silencio en solidaridad con Cataluña frente a la Real Casa de Correos para que el kilómetro cero de España sea también "el kilómetro cero de la solidaridad".

La presidenta d la Comunidad de Madrid se puso en contacto con su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para trasmitirle "apoyo, solidaridad, cariño y fuerza" porque "no hay nada peor que un atentado terrorista".

"Esta situación tenemos que afrontarla todos juntos (...) si la afrontamos juntos esta batalla contra el terrorismo yihadista tenemos que ganarla y la vamos a ganar", ha destacado Cifuentes.

Respecto a la situación de seguridad en el país y en la región, la presidenta regional ha dicho que hay que tener la "cautela normal" que supone estar en nivel cuatro reforzado de alerta terrorista.

También ha subrayado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado un trabajo "extraordinario" pero "es verdad que el riesgo cero no existe". A su vez, Cifuentes ha comentado que los terroristas pretenden que la sociedad viva "con miedo y pánico", así como acabar con los principios y valores de la sociedad democrática, algo que no se va a permitir.

"No hay una amenaza específica más allá de la amenaza global que supone ser español y vivir en España", ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, ha traslado que los ciudadanos de la región tienen que estar "tranquilos" y confiar "absolutamente" en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No podemos entrar en pánico porque no hay motivo para ello", ha señalado.