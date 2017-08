Tudanca apela a la "unidad" y la "solidaridad" para derrotar el terrorismo

18/08/2017 - 12:54

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha apelado este viernes a la "unidad" y la "solidaridad" para derrotar el terrorismo, tras los atentados acaecidos en Cataluña.

BURGOS, 18 (EUROPA PRESS)

Tudanca, quien ha participado en la capital burgalesa en una concentración en repulsa de los atentados en Barcelona y Cambrils, ha señalado que hoy "es un día muy triste" y ha querido trasladar a las victimas y los familiares "toda la solidaridad" de la gente de Castilla y León.

"El terrorismo no puede vencernos, no nos ha vencido nunca y no va a hacerlo ahora", ha aseverado Tudanca, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "no puede hacernos caer en el terror".

Ante lo acaecido en Cataluña, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha querido también ensalzar la "solidaridad" mostrada por los españoles tras lo ocurrido y ha insistido en que, en este sentido, lo ocurrido "también ha sacado lo mejor de este país".

Luis Tudanca ha querido reconocer los gestos de aquellos que han abierto sus casas para acoger a turistas afectados por lo sucedido, así como el gesto de todos los que acudieron de forma masiva a donar sangre tras los llamamientos realizados y a los taxistas que se ofrecieron para trasladar a víctimas, heridos y familiares.

Junto a Luis Tudanca han participado en la concentración en Burgos otros representantes políticos locales y provinciales, entre los que se encontraba el alcalde en funciones, Salvador de Foronda, quien ha destacado la importancia de que todas las fuerzas políticas se unan al pacto antiyihadista.