Una agente de los Mossos d'Escuadra herida tiene raíces en Cardenete (Cuenca), según la Diputación

18/08/2017 - 13:03

Uno de los agentes de los Mossos d'Escuadra que han resultado heridos en los ataques que los terroristas perpetraron este jueves en Barcelona y Cambrils, y que responde a las iniciales M.U., tendría raíces en la localidad conquense de Cardenete y estaría ingresada, fuera de peligro, en el Hospital Clinic de Barcelona.

CUENCA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado este mediodía el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, tras el minuto de silencio convocado a las puertas de la institución provincial secundado por casi medio centenar de personas.

"Creo que sí, según me comentaban ayer, ojalá me equivocase", ha admitido, para, a continuación, subrayar que, "cualquier víctima, sea o no conquense, víctima es".

Sobre esta vecina de Cardenete, ha recordado cómo hace unos días le entregaba un premio en la fiesta del Día del Morteruelo, de Villar del Humo.

No obstante, ha advertido de que no sabe si finalmente se confirmará o no que esta mosso d'Escuadra esté entre las víctimas del atentado, porque no ha tenido "ya más noticias" al respecto, por lo que ha pedido "prudencia".